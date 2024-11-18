Benzine ne kadar indirim yapılacak? Gece yarısından itibaren indirimli fiyatlar geçerli olacak

18 Kasım 2024 14:38 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 14:42

Benzine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor. Uluslararası yaşanan gelişmelerin ardından brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiledi.

TOGG'u taksi yapmak istedi, mağdur oldu! "Usta kabloyu takacak yeri bulamadı"

TOGG'u taksi yapmak istedi, mağdur oldu! "Usta kabloyu takacak yeri bulamadı"

Brent petrol fiyatları​ vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları​, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

BENZİNE NE KADAR İNDİRİM OLACAK?

Benzin​in litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 62 kuruş indirim yapılacak. Bu indirimle beraber, Ankara​'da ortalama 43,30 liradan satılan benzinin litre fiyatı 42,68 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul​'da 42,89 liradan 42,27 liraya, İzmir'de 43,74 liradan 43,12 liraya inecek.

BENZİN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Benzin fiyatları Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları ve dolar kurundaki değişikliklere göre hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler olabiliyor.