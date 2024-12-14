Benzine zam geldi mi? 14 Aralık İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları
Araç sahiplerinin gündeminde akaryakıt fiyatları yer aldı. Sık sık değişkenlik gösteren benzin ve motorin fiyatlarında dün gece değişikliğe gidildi.
Her gün milyonlarca araç yola çıkıyor. İstanbul ve Ankara'da başta olmak üzere güncel benzin fiyatları da vatandaşın gündeminde. Dün geceden itibaren geçerli olan yeni fiyatlar merak ediliyor.
BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?
14 Aralık gece yarısından itibarıyla benzinin litre fiyatına 98 kuruşluk zam geldi. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 43,01 TL olurken motorinin litre fiyatı ise 43,31 TL'den devam ediyor.
14 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Anadolu Yakası):
Benzin: 42.99 TL/Litre
Motorin: 43.24 TL/Litre
LPG: 25.49 TL/Litre
İstanbul (Avrupa Yakası):
Benzin: 43.10 TL/Litre
Motorin: 43.30 TL/Litre
LPG: 26.03 TL/Litre
Ankara:
Benzin: 43.53 TL/Litre
Motorin: 43,87 TL/Litre
LPG: 26,04 TL/Litre
İzmir:
Benzin: 44,02 TL/Litre
Motorin: 44,39 TL/Litre
LPG: 25.94 TL/Litre