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Benzine zam geldi mi? 14 Aralık İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
14 Aralık 2024 10:34 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 10:38
Benzine zam geldi mi? 14 Aralık İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerinin gündeminde akaryakıt fiyatları yer aldı. Sık sık değişkenlik gösteren benzin ve motorin fiyatlarında dün gece değişikliğe gidildi.

Her gün milyonlarca araç yola çıkıyor. İstanbul​ ve Ankara​'da başta olmak üzere güncel benzin​ fiyatları da vatandaşın gündeminde. Dün geceden itibaren geçerli olan yeni fiyatlar merak ediliyor.

BENZİNE ZAM​ GELDİ Mİ?

14 Aralık gece yarısından itibarıyla benzinin litre fiyatına 98 kuruşluk zam geldi. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 43,01 TL olurken motorinin litre fiyatı ise 43,31 TL'den devam ediyor.

14 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 42.99 TL/Litre
Motorin: 43.24 TL/Litre
LPG: 25.49 TL/Litre

Benzine zam geldi mi? 14 Aralık İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları - 1. Resim

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 43.10 TL/Litre
Motorin: 43.30 TL/Litre
LPG: 26.03 TL/Litre

Ankara:

Benzin: 43.53 TL/Litre
Motorin: 43,87 TL/Litre
LPG: 26,04 TL/Litre

İzmir:

Benzin: 44,02 TL/Litre
Motorin: 44,39 TL/Litre
LPG: 25.94 TL/Litre

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Kaynak: TGRT Haber
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