Benzine zam gelecek mi ne zaman? Benzine gelecek zam belli oldu

ABD-İran görüşmelerinde nihai bir neticenin henüz çıkmaması petrol arzına yönelik kaygıları artırırken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 yükselişle 68,9 dolarda seyrediyor.
Fiyat dalgalanmalarının önümüzdeki günlerde benzine zam olarak yansıması tahmin ediliyor.
Benzine 12 Şubat 2026 Perşembe gününden itibaren 1 lira 55 kuruş zam öngörülüyor.
Motorin fiyatlarında ise değişim beklenmiyor.
İstanbul'da zamlı benzinin 56,85 liraya, Ankara'da 57,94 liraya, İzmir'de ise 58,23 liraya çıkması bekleniyor.
İstanbul Avrupa'da güncel benzin litre fiyatı 55.47 TL, Anadolu'da 55.30 TL.
İstanbul Avrupa'da bugünkü güncel mazot litre fiyatı 57.74 TL, Anadolu'da mazot litre fiyatı 57.57 TL.