Benzine zam var mı belli oldu! 2 Ağustos güncel motorin fiyatları 2025

Brent petrol fiyatlarındaki yükselme benzin, motorin fiyatlarına da yansıdı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını kontrol ederken motorin, benzin zam var mı araştırıldı. Beklentilere göre benzin fiyatlarına 1 TL'lik zam gelecek.

BENZİNE ZAM VAR MI 2 AĞUSTOS?

Gelen son bilgiye göre benzin ve motorin fiyatlarında 1 TL'lik zam uygulanacak. Otomobil sahipleri gelecek olan benzin zammı öncesinde güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Son bilgilere göre zammın 1 TL'yi geçeceği tahmin edildi. Şu an için zam güncellemesi yapılmadı, fiyatları aynı seyirde devam ediyor.

MOTORİNE ZAM VAR MI SON DAKİKA?

Son bilgilere göre benzin ve motorine 1 TL üzerinde zam uygulanacağı öğrenilirken şu an için akaryakıt tabelalarına herhangi bir zam uygulaması yansımadı. Milyonlarca araç sahibi benzin ve motorin zammında son durumu araştırıyor.

GÜNCEL BENZİN MOTORİN FİYATLARI

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 51,36 TL

Motorin: 53,70 TL

LPG: 26,51 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52,07 TL

Motorin: 54,60 TL

LPG: 26,40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52,42 TL

Motorin: 54,93 TL

LPG: 26,33 TL

ADANA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52,94 TL

Motorin: 55,46 TL

LPG: 26,40 TL