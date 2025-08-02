Benzine zam var mı belli oldu! 2 Ağustos güncel motorin fiyatları 2025

Brent petrol fiyatlarındaki yükselme benzin, motorin fiyatlarına da yansıdı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını kontrol ederken motorin, benzin zam var mı araştırıldı. Beklentilere göre benzin fiyatlarına 1 TL'lik zam gelecek.
Gelen son bilgiye göre benzin ve motorin fiyatlarında 1 TL'lik zam uygulanacak. Otomobil sahipleri gelecek olan benzin zammı öncesinde güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Son bilgilere göre zammın 1 TL'yi geçeceği tahmin edildi. Şu an için zam güncellemesi yapılmadı, fiyatları aynı seyirde devam ediyor.
Son bilgilere göre benzin ve motorine 1 TL üzerinde zam uygulanacağı öğrenilirken şu an için akaryakıt tabelalarına herhangi bir zam uygulaması yansımadı. Milyonlarca araç sahibi benzin ve motorin zammında son durumu araştırıyor.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 51,36 TL
Motorin: 53,70 TL
LPG: 26,51 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 52,07 TL
Motorin: 54,60 TL
LPG: 26,40 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 52,42 TL
Motorin: 54,93 TL
LPG: 26,33 TL
ADANA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 52,94 TL
Motorin: 55,46 TL
LPG: 26,40 TL