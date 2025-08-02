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 | Sumru Tarhan

Benzine zam var mı belli oldu! 2 Ağustos güncel motorin fiyatları 2025

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi! Brent petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Otomobil sahipleri akaryakıt tabelalarını yakından takip ederken benzine zam var mı merak edildi. İşte güncel 2 Ağustos benzin fiyatları!

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Benzine zam var mı belli oldu! 2 Ağustos güncel motorin fiyatları 2025
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 09:16

Brent fiyatlarındaki yükselme benzin, motorin fiyatlarına da yansıdı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını kontrol ederken motorin, var mı araştırıldı. Beklentilere göre benzin fiyatlarına 1 TL'lik zam gelecek.

BENZİNE ZAM VAR MI 2 AĞUSTOS?

Gelen son bilgiye göre benzin ve motorin fiyatlarında 1 TL'lik zam uygulanacak. Otomobil sahipleri gelecek olan öncesinde güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Son bilgilere göre zammın 1 TL'yi geçeceği tahmin edildi. Şu an için zam güncellemesi yapılmadı, fiyatları aynı seyirde devam ediyor.

Benzine zam var mı belli oldu! 2 Ağustos güncel motorin fiyatları 2025

MOTORİNE ZAM VAR MI SON DAKİKA?

Son bilgilere göre benzin ve motorine 1 TL üzerinde zam uygulanacağı öğrenilirken şu an için akaryakıt tabelalarına herhangi bir zam uygulaması yansımadı. Milyonlarca araç sahibi benzin ve motorin zammında son durumu araştırıyor.

Benzine zam var mı belli oldu! 2 Ağustos güncel motorin fiyatları 2025

GÜNCEL BENZİN MOTORİN FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 51,36 TL
Motorin: 53,70 TL
LPG: 26,51 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 52,07 TL
Motorin: 54,60 TL
LPG: 26,40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 52,42 TL
Motorin: 54,93 TL
LPG: 26,33 TL

ADANA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 52,94 TL
Motorin: 55,46 TL
LPG: 26,40 TL

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