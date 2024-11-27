Benzine zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatlarında değişiklik

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

27 Kasım 2024 11:25 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:31

Her gün binlerce kişi araçları ile trafiğe çıkıyor. Sık sık değişen akaryakıt fiyatları yakından takip edilirken benzin fiyatlarında da zam bekleniyor. Araç sahipleri 27 Kasım Çarşamba benzine zam olup olmadığını araştırmaya başladı.

Türkiye​ genelinde araç​ kullanımı artarken akaryakıt​ fiyatlarındaki değişikliği takip edenlerin sayısı da artıyor. Sıklıkla değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatları sonrası benzine, motorine ve LPG'ye zam gelecek mi merak konusu oldu. 28 Kasım itibarıyla fiyatlarda değişiklik​ olması bekleniyor. BENZİNE ZAM VAR MI 27 KASIM ÇARŞAMBA? Akaryakıt fiyatları sık sık değişirken benzine 74 kuruşluk bir zam gelmesi bekleniyor. Motorin fiyatlarına zam beklentisi olmazken yeni tarifenin yarından itibaren uygulanması tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde benzinin litresine 62 kuruş indirim gelmişti. BENZİN NE KADAR İSTANBUL, ANKARA 2024 26 KASIM? Bugün İstanbul' da akaryakıt güncel fiyatları şöyle: Benzi: 42,33 TL

Motori: 44,18 TL

LPG: 27,30 TL Ankara'da ise şöyle: Benzin: 42,77 TL

Motorin: 44,75 TL

LPG: 27,21 TL İlgili Haberler Akaryakıt fiyatlarında gece yarısı sürprizi! Pompalarda ateş yandı: Benzine zam geliyor