Berat Kandili ne zaman hangi güne denk geliyor?

Berat Gecesi, Şaban ayının 15. gecesidir. Tefsirlerde Kur’an-ı kerimin, Levh-il-mahfuza bu gece indirildiği belirtilmektedir.

Kandil ne zaman? Berat Kandili hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? Ramazan ayının yaklaşmasına sayılı günler kala Berat Kandili için de vakit yakınlaşıyor.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

2026 Dini günler takvimine göre kandil 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek.

Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istigfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, bilhassa ilim öğrenmelidir.

BERAT GECESİNDE NÂFİLE NAMAZ VAR MI?

Sadece Berat gecesinde değil, her gece nâfile namaz kılınabilir. Ancak kaza namazı borcu varsa iki rekât kaza namazı kılmanın sevabı, ömür boyu kılınacak nâfile namazların sevabından daha fazladır.

İmam-ı Rabbanî hazretleri, farzın yanında nâfile namazların denizde bir damla bile olmadığını bildirmektedir.

Eğer farz namaz borcu yoksa isteyen nâfile namaz kılabilir.