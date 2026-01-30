Menü Kapat
Editor
 Erdem Avsar

Berat Kandili ne zaman hangi güne denk geliyor?

Berat Kandili Müslümanlar ve İslam âlemi için en kutsal gecelerden birisidir. Dua kapılarının açıldığı bu mübarek gecede ibadet etmenin sevabı da kat kat artmaktadır. Peki, 2026 Berat Kandili hangi tarihte, hangi güne rastlıyor?

Berat Kandili ne zaman hangi güne denk geliyor?
Berat Gecesi, Şaban ayının 15. gecesidir. Tefsirlerde Kur’an-ı kerimin, Levh-il-mahfuza bu gece indirildiği belirtilmektedir.

Kandil ne zaman? hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? ayının yaklaşmasına sayılı günler kala Berat Kandili için de vakit yakınlaşıyor.

Berat Kandili ne zaman hangi güne denk geliyor?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

2026 Dini günler takvimine göre kandil 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek.

Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istigfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, bilhassa ilim öğrenmelidir.

Berat Kandili ne zaman hangi güne denk geliyor?

BERAT GECESİNDE NÂFİLE NAMAZ VAR MI?

Sadece Berat gecesinde değil, her gece nâfile kılınabilir. Ancak kaza namazı borcu varsa iki rekât kaza namazı kılmanın sevabı, ömür boyu kılınacak nâfile namazların sevabından daha fazladır.

İmam-ı Rabbanî hazretleri, farzın yanında nâfile namazların denizde bir damla bile olmadığını bildirmektedir.

Eğer farz namaz borcu yoksa isteyen nâfile namaz kılabilir.

#namaz
#ramazan
#berat kandili
#İslam Dünyası
#Dini Günler
#Kuran Bağışı
#Aktüel
