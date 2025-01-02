Berber fiyatlarına zam mı geldi? 2025 zamlı berber tarifesi merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

02 Ocak 2025 17:03 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 17:46

2025 yılının gelmesiyle birlikte bazı muhtemel bazı zam haberlerinin duyulması da bekleniyordu. Bunlardan ilk kuaför ve berber fiyatlarına gelen zam oldu. Bursa’da tarifelere yüzde 50 zam uygulanırken İstanbul, Ankara ve diğer illerde bir değişiklik olup olmadığı merak ediliyor.