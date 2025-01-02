Berber fiyatlarına zam mı geldi? 2025 zamlı berber tarifesi merak ediliyor
2025 yılının gelmesiyle birlikte bazı muhtemel bazı zam haberlerinin duyulması da bekleniyordu. Bunlardan ilk kuaför ve berber fiyatlarına gelen zam oldu. Bursa’da tarifelere yüzde 50 zam uygulanırken İstanbul, Ankara ve diğer illerde bir değişiklik olup olmadığı merak ediliyor.
Memur, asgari ücretli ya da emekli vatandaş zamlı maaşını cebine koymadan zam haberleri gelmeye devam ediyor.
Bununla birlikte ilk zam haberlerinden biri de berberlerden geldi.
BURSA'DA FİYAT TARİFESİ DEĞİŞTİ Mİ?
Berber fiyatlarına zam geldiğini duyuran Bursa Berberler Odası Başkanı Mustafa Ocak, yeni fiyat tarifesinin 1 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olacağını açıkladı.
Buna göre; Saç kesimi 600 TL, Sakal Tıraşı ise 250 TL olarak belirlendi.
İSTANBUL’DA BERBERLERE ZAM VAR MI?
İstanbul’da ise berber ücretlerine ilişkin herhangi resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Ankara ve İzmir için de bir açıklama yapılmazken önümüzdeki 2-3 gün içerisinde yeni tarifelerin açıklanması bekleniyor.