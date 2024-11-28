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Bergen filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
28 Kasım 2024 21:12 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 21:32
Bergen filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor

Yayınlandığı günden itibaren büyük yankı uyandıran Bergen filmi televizyonlarda yayınlanmasının ardından yeniden gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Bergen​’in hayatını konu alan film Bergen, ekranlarda yayınlanmasının ardından yeniden merak edilenler arasına girdi.

Farah Zeynep Abdullah​'ın başrolünü üstlendiği film, ünlü şarkıcının acı dolu kişisel yolculuğunu konu alıyor.

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BERGEN FİLMİNİN KONUSU NE?

1959 yılında Mersin’de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin.

Belgin, Ankara​'da Feyman Kulüp'te keşfedilmesiyle birlikte, parlayan genç bir yıldıza, Bergen'e dönüşür.

Daha sonra evleneceği Halis Serbest ile karşılaşmasıyla Bergen, kendisini manipülatif olaylar dizisinin içinde bulur.

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BERGEN FİLMİNİN OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah - Bergen (Belgin Sarılmışer)

Tilbe Saran - Sabahat Sarılmışer

Erdal Beşikçioğlu - Halis Serbest

Nergis Öztürk - Nadire

Şebnem Sönmez - Suna

Ahmet Kayakesen - Abdullah

Sıkça Sorulan Sorular
Öldürüldüğünde sadece 30 yaşındaydı.

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Kaynak: TGRT Haber
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