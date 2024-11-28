Bergen filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor

28 Kasım 2024 21:12 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 21:32

Yayınlandığı günden itibaren büyük yankı uyandıran Bergen filmi televizyonlarda yayınlanmasının ardından yeniden gündem oldu.

Eski eşi tarafından korkunç şekilde katledildi! Genç kadının paylaşımları yürek yaktı: 'Bergen benim hayatımı görse...'

Eski eşi tarafından korkunç şekilde katledildi! Genç kadının paylaşımları yürek yaktı: 'Bergen benim hayatımı görse...'

Ünlü şarkıcı Bergen​’in hayatını konu alan film Bergen, ekranlarda yayınlanmasının ardından yeniden merak edilenler arasına girdi.

Farah Zeynep Abdullah​'ın başrolünü üstlendiği film, ünlü şarkıcının acı dolu kişisel yolculuğunu konu alıyor.

BERGEN FİLMİNİN KONUSU NE?

1959 yılında Mersin’de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin.

Belgin, Ankara​'da Feyman Kulüp'te keşfedilmesiyle birlikte, parlayan genç bir yıldıza, Bergen'e dönüşür.

Daha sonra evleneceği Halis Serbest ile karşılaşmasıyla Bergen, kendisini manipülatif olaylar dizisinin içinde bulur.

BERGEN FİLMİNİN OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah - Bergen (Belgin Sarılmışer)

Tilbe Saran - Sabahat Sarılmışer

Erdal Beşikçioğlu - Halis Serbest

Nergis Öztürk - Nadire

Şebnem Sönmez - Suna

Ahmet Kayakesen - Abdullah