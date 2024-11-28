Bergen filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor
Yayınlandığı günden itibaren büyük yankı uyandıran Bergen filmi televizyonlarda yayınlanmasının ardından yeniden gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan film Bergen, ekranlarda yayınlanmasının ardından yeniden merak edilenler arasına girdi.
Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünü üstlendiği film, ünlü şarkıcının acı dolu kişisel yolculuğunu konu alıyor.
BERGEN FİLMİNİN KONUSU NE?
1959 yılında Mersin’de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin.
Belgin, Ankara'da Feyman Kulüp'te keşfedilmesiyle birlikte, parlayan genç bir yıldıza, Bergen'e dönüşür.
Daha sonra evleneceği Halis Serbest ile karşılaşmasıyla Bergen, kendisini manipülatif olaylar dizisinin içinde bulur.
BERGEN FİLMİNİN OYUNCULARI
Farah Zeynep Abdullah - Bergen (Belgin Sarılmışer)
Tilbe Saran - Sabahat Sarılmışer
Erdal Beşikçioğlu - Halis Serbest
Nergis Öztürk - Nadire
Şebnem Sönmez - Suna
Ahmet Kayakesen - Abdullah