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Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş kimdir? Beşiktaş'ın eski futbolcularına 4 yıl men

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
18 Aralık 2024 21:20 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 21:43
Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş kimdir? Beşiktaş&#039;ın eski futbolcularına 4 yıl men

Beşiktaş'ın eski futbolcuları Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'a kanlarında doping tespit edildiği için 4 yıl futboldan men kararı verildi.

Beşiktaş​'ın eski futbolcuları Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'a yapılan rutin testlerde kanlarında doping​ çıktı.

Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, 4 yıl süreyle futboldan men edildi.

Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş kimdir? Beşiktaş'ın eski futbolcularına 4 yıl men - 1. Resim

BERKAY VARDAR KİMDİR?

Berkay Vardar 14 Ocak 2003 tarihinde dünyaya geldi.

Azerbaijan national under-17 football team ve Beşiktaş 19 Yaş Altı Futbol Takımında orta saha pozisyonunda görev aldı.

Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş kimdir? Beşiktaş'ın eski futbolcularına 4 yıl men - 2. Resim

EMİRHAN DELİBAŞ KİMDİR?

Emirhan Delibaş, 1 Ocak 2003 yılında İstanbul’da doğdu.

Emirhan Delibaş, profesyonel hayatına Beşiktaş altyapısında başlarken sırasıyla U16, U17, U19 yaş seviyelerinde forma giydi.

Sıkça Sorulan Sorular
İki oyuncu da 21 yaşında.

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Kaynak: TGRT Haber
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