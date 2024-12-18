Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş kimdir? Beşiktaş'ın eski futbolcularına 4 yıl men
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
18 Aralık 2024 21:20 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 21:43
Beşiktaş'ın eski futbolcuları Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'a kanlarında doping tespit edildiği için 4 yıl futboldan men kararı verildi.
Beşiktaş'ın eski futbolcuları Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'a yapılan rutin testlerde kanlarında doping çıktı.
Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, 4 yıl süreyle futboldan men edildi.
BERKAY VARDAR KİMDİR?
Berkay Vardar 14 Ocak 2003 tarihinde dünyaya geldi.
Azerbaijan national under-17 football team ve Beşiktaş 19 Yaş Altı Futbol Takımında orta saha pozisyonunda görev aldı.
EMİRHAN DELİBAŞ KİMDİR?
Emirhan Delibaş, 1 Ocak 2003 yılında İstanbul’da doğdu.
Emirhan Delibaş, profesyonel hayatına Beşiktaş altyapısında başlarken sırasıyla U16, U17, U19 yaş seviyelerinde forma giydi.
Sıkça Sorulan Sorular
İki oyuncu da 21 yaşında.
Kaynak: TGRT Haber