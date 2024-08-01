Berke Saka 2024 Paris Olimpiyatları’na veda etti

01 Ağustos 2024 14:11 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 14:12

La Defense Arena’da yapılan 200 metre karışık mücadelesinde 2.01.99'luk dereceyle 4'üncü bitiren Berke Saka, genel sıralamada 17.sırada yer alarak yarı finali kaybetti.

BERKE SAKA KİMDİR?

9 Temmuz 2003 yılında dünyaya gelen Berke Saka, Roma’nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Gençler Şampiyonası’nda 200 metre bireysel karışıkta altın ve 200 metre sırtüstünde gümüş madalyanın sahibi oldu.

2024 Paris Olimpiyatları’na kota alan milli yüzücü, 100 metre sırtüstü elemelerinde 7.sırada yer aldı.

BERKE SAKA KAÇ YAŞINDA?

Sırtüstü ve bireysel karışık kategorilerinde mücadele eden Berke Saka 21 yaşındadır.