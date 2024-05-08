Beşiktaş 12 Mayıs'ta Alanyaspor, 19 Mayıs'ta Hatayspor ve 26 Mayıs'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak

08 May 2024 15:47 - Güncelleme : 08 May 2024 15:58

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasının maçlarının bitmesinin ardından şampiyonluk yarışı giderek kızışmaya başladı.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş'ın maçının ne zaman olduğu ve ligde kaç maçının kaldığı merak ediliyor.

Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonunda kalan toplamda 3 maçı bulunuyor.

Takımın bu maçlarının ilki 12 Mayıs tarihinde saat 19.00'da Alanyaspor ile olacak.

Beşiktaş bu karşılaşmanın ardından 19 Mayıs tarihinde Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Siyah beyazlılar Süper Lig'de son olarak ise 26 Mayıs tarihinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda ise sadece final maçı bulunuyor.

23 Mayıs tarihinde oynanacak olan karşılaşmada siyah beyazlıların rakibi ise 8 Mayıs saat 20.30'da oynanacak olan Trabzonspor Karagümrük müsabakasının ardından belli olacak.