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Beşiktaş 2024-2025 sezonu kamp programı duyuruldu

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
27 May 2024 18:19 - Güncelleme : 27 May 2024 18:31
Beşiktaş 2024-2025 sezonu kamp programı duyuruldu

Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları için detaylar belli oldu. Siyah-beyazlı takım Slovenya'da kamp yapacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2024-2025 sezonu kamp programı resmen açıklandı.

Kulüpten yapılan duyuruya göre, siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.

Beşiktaş, 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapacak.

Beşiktaş 2024-2025 sezonu kamp programı duyuruldu - 1. Resim

Bu süre zarfında takım, yoğun antrenmanlarla yeni sezona hazırlanacak.

Hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Beşiktaş taraftarları, takımın yeni sezona nasıl hazırlandığını merakla bekliyor.

Kaynak: TGRT Haber
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ibrahim18 Mayıs 2021 19:48

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