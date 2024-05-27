Beşiktaş 2024-2025 sezonu kamp programı duyuruldu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
27 May 2024 18:19 - Güncelleme : 27 May 2024 18:31
Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları için detaylar belli oldu. Siyah-beyazlı takım Slovenya'da kamp yapacak. İşte detaylar...
Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2024-2025 sezonu kamp programı resmen açıklandı.
Kulüpten yapılan duyuruya göre, siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.
Beşiktaş, 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapacak.
Bu süre zarfında takım, yoğun antrenmanlarla yeni sezona hazırlanacak.
Hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.
Beşiktaş taraftarları, takımın yeni sezona nasıl hazırlandığını merakla bekliyor.
Kaynak: TGRT Haber
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