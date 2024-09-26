Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 maçın hepsini kaybetti

26 Eylül 2024 09:01 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:21

UEFA Avrupa Ligi kapsamında bugün Ajax-Beşiktaş karşılaşması oynanacak. Karşılaşmaya saatler kala temsilcimiz Beşiktaş'ın Ajax karşısındaki oynadığı bütün maçlar ve istatistikleri ise gündem oldu.

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Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu

Bugün UEFA Avrupa Ligi​ mücadeleleri kapsamında temsilcimiz Beşiktaş​ deplasmanda Ajax​ ile karşı karşıya gelecek.

Saat 22.00'da Amsterdam Arena'da oynanacak olan karşılaşmanın öncesinde Beşiktaş'ın Ajax karşısındaki istatistikleri taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

BEŞİKTAŞ'IN AJAXLA OYNADIĞI MAÇLAR, İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş tarihi boyunca Ajax ile 3 içerde 3 deplasmanda olmak üzere toplam 6 kere karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların hepsinde siyah-beyazlılar sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş toplam 3 gol atarken kendi kalesinde ise 14 gol gördü.

Karşılaşmaların tarihleri ve istatistikleri ise şöyle:

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası | 28 Eylül 1966 | Ajax-Beşiktaş | 2:0

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası | 5 Ekim 1966 | Beşiktaş-Ajax | 1:0

Kupa Galipleri Kupası | 20 Ekim 1993 | Ajax-Beşiktaş | 2:1

Kupa Galipleri Kupası | 2 Kasım 1993 | Beşiktaş-Ajax | 0:4

UEFA Şampiyonlar Ligi | 28 Eylül 2021 | Ajax-Beşiktaş | 2:0

UEFA Şampiyonlar Ligi | 24 Kasım 2021 | Beşiktaş-Ajax | 1:2

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇINI KAZANIRSA KAÇ PUAN ALACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni sistemine göre Beşiktaş, Ajax karşılaşmasını kazanırsa 3 puan, berabere kalırsa 1 puan alacak.

Puanların diğer takımlarda aynı olması durumunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde genel averaja bakılıyor.