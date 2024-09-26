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Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 maçın hepsini kaybetti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
26 Eylül 2024 09:01 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:21
Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 maçın hepsini kaybetti

UEFA Avrupa Ligi kapsamında bugün Ajax-Beşiktaş karşılaşması oynanacak. Karşılaşmaya saatler kala temsilcimiz Beşiktaş'ın Ajax karşısındaki oynadığı bütün maçlar ve istatistikleri ise gündem oldu.

Bugün UEFA Avrupa Ligi​ mücadeleleri kapsamında temsilcimiz Beşiktaş​ deplasmanda Ajax​ ile karşı karşıya gelecek.

Saat 22.00'da Amsterdam Arena'da oynanacak olan karşılaşmanın öncesinde Beşiktaş'ın Ajax karşısındaki istatistikleri taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 maçın hepsini kaybetti - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'IN AJAXLA OYNADIĞI MAÇLAR, İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş tarihi boyunca Ajax ile 3 içerde 3 deplasmanda olmak üzere toplam 6 kere karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların hepsinde siyah-beyazlılar sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş toplam 3 gol atarken kendi kalesinde ise 14 gol gördü.

Karşılaşmaların tarihleri ve istatistikleri ise şöyle:

  • Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası | 28 Eylül 1966 | Ajax-Beşiktaş | 2:0
  • Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası | 5 Ekim 1966 | Beşiktaş-Ajax | 1:0
  • Kupa Galipleri Kupası | 20 Ekim 1993 | Ajax-Beşiktaş | 2:1
  • Kupa Galipleri Kupası | 2 Kasım 1993 | Beşiktaş-Ajax | 0:4
  • UEFA Şampiyonlar Ligi | 28 Eylül 2021 | Ajax-Beşiktaş | 2:0
  • UEFA Şampiyonlar Ligi | 24 Kasım 2021 | Beşiktaş-Ajax | 1:2

Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 maçın hepsini kaybetti - 2. Resim

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇINI KAZANIRSA KAÇ PUAN ALACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni sistemine göre Beşiktaş, Ajax karşılaşmasını kazanırsa 3 puan, berabere kalırsa 1 puan alacak.

Puanların diğer takımlarda aynı olması durumunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde genel averaja bakılıyor.

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Kaynak: TGRT HABER
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Deniz26 Eylül 2024 10:13

Umarım beşiktaş bu maçı kazanır, son zamanlarda biraz moral bozukluğu yaşıyorlardı

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