Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı yayınla ekranlara geliyor. Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak hem kupa hedefini hem de Avrupa hedefini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan takım kupada son 4’e kalma başarısı gösterecek. Beşiktaş bu sezon kupada Fenerbahçe, Erzurumspor, Gaziantep, Kocaelispor, Keçiörengücü gibi takımların yer aldığı grubu 10 puanla zirvede tamamladı. Beşiktaş’ta kritik mücadele öncesinde tek eksik isim sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Kartal Kayra oldu. Alanyaspor ise Hadergjonaj, Makouta, Janvier gibi tecrübeli oyunculara sahip. Peki Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Beşiktaş Alanyaspor maç kadrosu, ilk 11’ler…

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş Alanyaspor CANLI nereden izlenir? ZTK Beşiktaş Alanyaspor ilk 11’ler, maç kadrosu Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek ve kazanan takım yarı finale yükselecek. Beşiktaş Alanyaspor maçı 23 Nisan Salı günü saat 20.45'te ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Tek maç eleme usulü oynanacak karşılaşmanın kazananı yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz'ın eksikliği bulunuyor. Alanyaspor'da ise zorlu randevu öncesinde eksik isim bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan çeyrek final mücadelesiyle devam ediyor. Beşiktaş’ın Alanyaspor’u konuk edeceği mücadele bugün (23 Nisan) saat 20.45’te başlayacak ve ATV ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Mücadele sadece ATV ekranlarından ve kanalın resmi internet sayfasından canlı olarak takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun, El Bilal, Hyeon Gyu-Oh.

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang Ui-Jo, Mounie.

BEŞİKTAŞ GRUBUNU ZİRVEDE TAMAMLADI

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken Kocaelispor ile berabere kaldı.

KAZANAN TAKIM YARI FİNALE YÜKSELECEK

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçını kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak. Beşiktaş veya Alanyaspor kazanması durumunda TÜMOSAN Konyaspor ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER BELLİ OLDU

Siyah-beyazlılarda Alanyaspor maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Ligde 33 puanla 12. sırada yer alan Akdeniz ekibinde zorlu randevu öncesinde eksik isim bulunmuyor.