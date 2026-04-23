Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Beşiktaş Alanyaspor CANLI nereden izlenir? ZTK Beşiktaş Alanyaspor ilk 11’ler, maç kadrosu

Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izle ekranı yoğun ilgi görüyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, Alanyaspor’u konuk ediyor. Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Beşiktaş, Alanyaspor karşısında mutlak galibiyet alarak kupada yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Alanyaspor ise zorlu deplasmandan kazanarak çıkmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş’ta gözler Orkun Kökçü, Olaitan, El Bilal, Hyeon Gyu-Oh gibi yıldızlarda olacak. Alanyaspor’un kadrosunda ise Hagi, Hwang Ui-Jo Mounie gibi önemli isimler bulunuyor. Peki Beşiktaş Alanyaspor canlı nereden izlenir? İşte, Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izle bilgisi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Beşiktaş Alanyaspor CANLI nereden izlenir? ZTK Beşiktaş Alanyaspor ilk 11’ler, maç kadrosu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 20:25
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 20:25

maçı canlı yayınla ekranlara geliyor. Bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlılar, ’nı kazanarak hem kupa hedefini hem de Avrupa hedefini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan takım kupada son 4’e kalma başarısı gösterecek. Beşiktaş bu sezon kupada Fenerbahçe, Erzurumspor, Gaziantep, Kocaelispor, Keçiörengücü gibi takımların yer aldığı grubu 10 puanla zirvede tamamladı. Beşiktaş’ta kritik mücadele öncesinde tek eksik isim sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Kartal Kayra oldu. Alanyaspor ise Hadergjonaj, Makouta, Janvier gibi tecrübeli oyunculara sahip. Peki Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Beşiktaş Alanyaspor maç kadrosu, ilk 11’ler…

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş Alanyaspor CANLI nereden izlenir? ZTK Beşiktaş Alanyaspor ilk 11’ler, maç kadrosu

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek ve kazanan takım yarı finale yükselecek.
Beşiktaş Alanyaspor maçı 23 Nisan Salı günü saat 20.45'te ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Tek maç eleme usulü oynanacak karşılaşmanın kazananı yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz'ın eksikliği bulunuyor.
Alanyaspor'da ise zorlu randevu öncesinde eksik isim bulunmuyor.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan çeyrek final mücadelesiyle devam ediyor. Beşiktaş’ın Alanyaspor’u konuk edeceği mücadele bugün (23 Nisan) saat 20.45’te başlayacak ve ATV ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Mücadele sadece ATV ekranlarından ve kanalın resmi internet sayfasından canlı olarak takip edilebilecek.

Beşiktaş Alanyaspor CANLI nereden izlenir? ZTK Beşiktaş Alanyaspor ilk 11’ler, maç kadrosu

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun, El Bilal, Hyeon Gyu-Oh.

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang Ui-Jo, Mounie.

Beşiktaş Alanyaspor CANLI nereden izlenir? ZTK Beşiktaş Alanyaspor ilk 11’ler, maç kadrosu

BEŞİKTAŞ GRUBUNU ZİRVEDE TAMAMLADI

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken Kocaelispor ile berabere kaldı.

Beşiktaş Alanyaspor CANLI nereden izlenir? ZTK Beşiktaş Alanyaspor ilk 11’ler, maç kadrosu

KAZANAN TAKIM YARI FİNALE YÜKSELECEK

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçını kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak. Beşiktaş veya Alanyaspor kazanması durumunda TÜMOSAN Konyaspor ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Alanyaspor CANLI nereden izlenir? ZTK Beşiktaş Alanyaspor ilk 11’ler, maç kadrosu

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER BELLİ OLDU

Siyah-beyazlılarda Alanyaspor maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Ligde 33 puanla 12. sırada yer alan Akdeniz ekibinde zorlu randevu öncesinde eksik isim bulunmuyor.

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#Alanyaspor
#ziraat türkiye kupası
#Maç Yayını
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.