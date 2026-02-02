Beşiktaş Alanyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig kapsamında 8 Şubat'ta karşılaşacaklar

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası kapsamında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligde 36 puan toplayan Beşiktaş güncel tabloda 20. sırada yer alıyor. Alanyaspor ise bu sezon 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Alanyaspor 22 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. İki takım 8 Şubat 2026 Pazar günü Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte taraftarların gündeminde Beşiktaş - Alanyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar soruları yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Beşiktaş - Alanyaspor maçının biletlerinin 3 Şubat 2026 Salı günü satışa çıkması bekleniyor. Süper Lig kapsamında oynanacak olan kritik mücadelenin henüz bilet satış duyurusu yapılmadı. Siyah-beyazlı kulüp tarafından genel olarak karşılaşma biletleri 4-5 gün önce satışa çıkarılıyor. Karşılaşma biletlerinin satış duyurusunun yapılmasının ardından, genel satışa sunulacağı tarih netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Beşiktaş - Alanyaspor maçının bilet satış duyurusu henüz yapılmadığı için fiyatları da belli olmadı. Beşiktaş'ın en son Süper Lig kapsamında evinde oynadığı Konyaspor maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu:

VIP 100: 17.500 TL

VIP 101-126: 15.000 TL

1. Kategori: 4.250 TL

2. Kategori: 3.850 TL

3. Kategori: 3.450 TL

4. Kategori: 3.250 TL

5. Kategori: 3.000 TL

5. Kategori: 2.750 TL

Doğu Üst: 3.000 TL

7. Kategori: 1.150 TL

8. Kategori: 975 TL

Karşılaşmanın maç biletlerinin satış duyurusunun yapılmasının ardından haberimizi güncelleyeceğiz.