Beşiktaş - Alanyaspor maçı muhtemel 11’leri belli oldu mu? Karşılaşmanın maç kadrosu bekleniyor

21 Aralık 2024 16:08 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 16:18

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. 21 Aralık Cumartesi günü 19.00'da başlayacak olan müsabakaya saatler kala muhtemel maç kadrosu araştırıldı.

Sivasspor - Samsunspor maçının yayınlandığı kanal ve muhtemel kadro belli oldu

Sivasspor - Samsunspor maçının yayınlandığı kanal ve muhtemel kadro belli oldu

Bu akşamın maç takvimine göre Beşiktaş ile Alanyaspor mücadele edecek. Taraftarların heyecanla beklediği maça saatler kala muhtemel ilk 11 kadrosu belli oldu.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11 KADROSU

Bugün oynanacak olan maçın ilk 11'i henüz duyurulmadı. Muhtemel kadro şöyle:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Felix, Emirhan, Masuaku, Muçi, Salih, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Semih

Alanyaspor: Ertuğrul, Miguel, Fidan, Fatih, Hadergjonaj, Efecan, Janvier, Makouta, Yusuf, Cordova, Augusto.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

21 Aralık Cumartesi akşamı oynanacak olan müsabaka Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

İki takımın oynadığı 16 maçında 10 tanesini Beşiktaş kazanırken 3 tanesini Alanyaspor kazandı.