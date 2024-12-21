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Beşiktaş - Alanyaspor maçı muhtemel 11’leri belli oldu mu? Karşılaşmanın maç kadrosu bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
21 Aralık 2024 16:08 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 16:18
Beşiktaş - Alanyaspor maçı muhtemel 11’leri belli oldu mu? Karşılaşmanın maç kadrosu bekleniyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. 21 Aralık Cumartesi günü 19.00'da başlayacak olan müsabakaya saatler kala muhtemel maç kadrosu araştırıldı.

Bu akşamın maç takvimine göre Beşiktaş ile Alanyaspor mücadele edecek. Taraftarların heyecanla beklediği maça saatler kala muhtemel ilk 11 kadrosu belli oldu.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11 KADROSU

Bugün oynanacak olan maçın ilk 11'i henüz duyurulmadı. Muhtemel kadro şöyle:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Felix, Emirhan, Masuaku, Muçi, Salih, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Semih

Alanyaspor: Ertuğrul, Miguel, Fidan, Fatih, Hadergjonaj, Efecan, Janvier, Makouta, Yusuf, Cordova, Augusto.

Beşiktaş - Alanyaspor maçı muhtemel 11’leri belli oldu mu? Karşılaşmanın maç kadrosu bekleniyor - 1. Resim

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

21 Aralık Cumartesi akşamı oynanacak olan müsabaka Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

İki takımın oynadığı 16 maçında 10 tanesini Beşiktaş kazanırken 3 tanesini Alanyaspor kazandı.

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Kaynak: TGRT Haber

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