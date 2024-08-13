Beşiktaş Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasına kısa süre kala stadyumda takımına destek olmak isteyen taraftarlar maç biletleri satışa çıktı mı, ne kadar merak ederken kulüpten duyuru geldi.
Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı başladı. İlk hafta mücadeleleri tamamlanırken 2. haftada oynanacak olan BJK - Antalyaspor maçının biletleri de satışa çıktı. Bilet fiyatları taraftar tarafından merak edilirken açıklama yapıldı.
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
18 Ağustos günü oynanacak olan mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyenleri sevindiren haber geldi. Müsabakanın biletleri satışa sunuldu.
Taraftarlar kendisi ile beraber bir kişi ile toplamda 2 adet bilet satın alabilirken passolig kart bulunması gerekiyor.
Kartınızın eline ulaşmaması halinde tek maçlık giriş kartı stadyumdan alınırken telefon üzerinden Passolig uygulaması üzerinden giriş de yapılabiliyor.
BJK - ANTALYASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL 2024?
Beşiktaş Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre fiyatlar şöyle belirlendi:
Loca 162: 22.000 TL
Loca 152: 19.000 TL
VIP 101-126: 14.000 TL
VIP 100: 16.000 TL
Doğu Alt 115-116 Blok: 4.750 TL
Batı Alt 102-125 Blok: 4.750 TL
Doğu Alt 114-117 Blok: 4.250 TL
Batı Alt 103-124 Blok: 3.750 TL
Doğu Alt 113-118 Blok: 3.750 TL
Batı Üst 430-401 Blok: 3.500 TL
Batı Üst 429-402 Blok: 3.000 TL
Batı Üst 428-403 Blok: 2.600 TL
Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.100 TL
Güney Alt Tüm Bloklar: 975 TL
Güney Üst Tüm Bloklar: 950 TL
Kuzey Alt Tüm Bloklar: 950 T
Kuzey Üst Tüm Bloklar: 900 TL