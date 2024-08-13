Beşiktaş Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı

13 Ağustos 2024 13:15 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 13:24

Beşiktaş'ta Chamberlain'in yeni adresi belli oluyor: Ülkesinden 3 talibi var!

Beşiktaş'ta Chamberlain'in yeni adresi belli oluyor: Ülkesinden 3 talibi var!

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı başladı. İlk hafta mücadeleleri tamamlanırken 2. haftada oynanacak olan BJK - Antalyaspor maçının biletleri de satışa çıktı. Bilet fiyatları taraftar tarafından merak edilirken açıklama yapıldı.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

18 Ağustos günü oynanacak olan mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyenleri sevindiren haber geldi. Müsabakanın biletleri satışa sunuldu.

Taraftarlar kendisi ile beraber bir kişi ile toplamda 2 adet bilet satın alabilirken passolig kart bulunması gerekiyor.

Kartınızın eline ulaşmaması halinde tek maçlık giriş kartı stadyumdan alınırken telefon üzerinden Passolig uygulaması üzerinden giriş de yapılabiliyor.

BJK - ANTALYASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL 2024?

Beşiktaş Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre fiyatlar şöyle belirlendi:

Loca 162: 22.000 TL

Loca 152: 19.000 TL

VIP 101-126: 14.000 TL

VIP 100: 16.000 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 4.750 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 4.750 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 4.250 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 3.750 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 3.750 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 3.500 TL

Batı Üst 429-402 Blok: 3.000 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 2.600 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.100 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 975 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 950 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 950 T

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 900 TL