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Beşiktaş Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
13 Ağustos 2024 13:15 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 13:24
Beşiktaş Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasına kısa süre kala stadyumda takımına destek olmak isteyen taraftarlar maç biletleri satışa çıktı mı, ne kadar merak ederken kulüpten duyuru geldi.

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı başladı. İlk hafta mücadeleleri tamamlanırken 2. haftada oynanacak olan BJK - Antalyaspor maçının biletleri de satışa çıktı. Bilet fiyatları taraftar tarafından merak edilirken açıklama yapıldı.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

18 Ağustos günü oynanacak olan mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyenleri sevindiren haber geldi. Müsabakanın biletleri satışa sunuldu.

Taraftarlar kendisi ile beraber bir kişi ile toplamda 2 adet bilet satın alabilirken passolig kart bulunması gerekiyor.

Kartınızın eline ulaşmaması halinde tek maçlık giriş kartı stadyumdan alınırken telefon üzerinden Passolig uygulaması üzerinden giriş de yapılabiliyor.

Beşiktaş Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı - 1. Resim

BJK - ANTALYASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL 2024?

Beşiktaş Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre fiyatlar şöyle belirlendi:

Loca 162: 22.000 TL

Loca 152: 19.000 TL

VIP 101-126: 14.000 TL

VIP 100: 16.000 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 4.750 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 4.750 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 4.250 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 3.750 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 3.750 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 3.500 TL

Beşiktaş Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı - 2. Resim

Batı Üst 429-402 Blok: 3.000 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 2.600 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.100 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 975 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 950 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 950 T

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 900 TL

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Kaynak: TGRT Haber
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