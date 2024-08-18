Beşiktaş Antalyaspor maçının hakemi Mehmet Türkmen, Kim Milyoner Olmak İster programına katılmış
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
18 Ağustos 2024 16:18 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 16:24
TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mehmet Türkmen'in daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.
Yeni sezona Süper Kupa ve Samsunspor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş bugün Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakemi açıklandı.
BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
TFF'nin açıkladığı bilgilere göre karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.
HAKEM MEHMET TÜRKMEN KİMDİR?
Mehmet Türkmen 1992 yılında dünyaya geldi.
Aslen Konyalı olan deneyimli hakem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Hem avukatlık hem de hakemlik yapan Mehmet Türkmen 2022 yılında Spor Toto 1. Lig'e çıkan hakemlerin arasında yer aldı.
Günümüzde ise Süper Lig'de görev alıyor.
MEHMET TÜRKMEN HANGİ PROGRAMA KATILDI?
Ajansspor'un haberine göre Mehmet Türkmen, 2017 yılında yani 29 yaşındayken Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programına katılarak 6. soruda elendi.
Kaynak: TGRT Haber