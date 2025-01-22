Beşiktaş Athletic Bilbao spikeri açıklandı

22 Ocak 2025 18:10 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 18:10

Beşiktaş Athletic Bilbao maçını anlatacak spiker belli oldu Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bu akşam Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmada, yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ilk sınavını verecek. Maçı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Julian Weinberger yönetecek. Beşiktaş, 6 puanla 28. sırada yer alırken, Athletic Bilbao ise 16 puanla liderlik koltuğunu paylaşıyor.

Beşiktaş​, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir maçta Athletic Bilbao​ ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ ATHLETİC BİLBAO MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Beşiktaş ile Athletic Bilbao arasındaki mücadelenin spikeri Eren Koca olacak. TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak olan bu önemli karşılaşmada, Eren Koca'nın anlatımıyla futbolseverler maçın heyecanını yaşayacak.

Bu maç, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in ilk sınavı olacak. Norveçli teknik adam, 2,5 sezonluk sözleşme ile siyah-beyazlı kulübe gelmiş ve ilk maçında Athletic Bilbao gibi güçlü bir rakibe karşı sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ ATHLETİC BİLBAO MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Tüpraş Stadı​'nda oynanacak olan karşılaşma, Beşiktaş'ın play-off umutlarını son maça taşıyabilmesi için kritik öneme sahip. Athletic Bilbao, bu sezon Avrupa Ligi'nde oldukça başarılı bir performans sergileyerek kalesinde sadece 2 gol görmüş ve 36 takım arasında en az gol yiyen takım olarak dikkat çekmişti.

BEŞİKTAŞ ATHLETİC BİLBAO MAÇINI KİM ANLATACAK?

Maçın spikeri Eren Koca olacak.

BEŞİKTAŞ ATHLETİC BİLBAO MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Beşiktaş, 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sırada bulunuyor.