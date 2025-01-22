Beşiktaş Athletic Bilbao arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçlar
Avrupa Ligi'nde yarış devam ederken bu akşam 18.30'da Athletic Bilbao ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maça kısa küse kala iki takım arasında daha önce oynanan maçlar ve skorları taraftarın gündemine yerleşti.
Athletic Bilbao ve Beşiktaş arasındaki son 4 maçın önemli dakikalar ve skorları gündeme geldi. Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak olan karşılaşmaya kısa süre kaldı.
BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO TÜM MAÇLAR VE SONUÇLAR
İki takım daha öncesinde 3 kez karşılaştı. Bugün oynanacak olan maçta 4. kez karşılaşacaklar. Oynanan 3 maçın 2 tanesini rakip kazanırken 1 maçı temsilcimiz Beşiktaş kazandı.
1985-1986 oynanan eski adıyla UEFA Kupası 1. turda rakibine 4-1 yenilen BJK, İstanbul karşılaşmasında 1-0 yenildi.
2004-2005 sezonunda ise UEFA Kupası B Grubu'nda oynanan maçın kazananı Beşiktaş olmuştu.
BEŞİKTAŞ AVRUPA KUPALARI İSTATİSTİK
Beşiktaş Avrupa kupalarında 3 defa çeyrek final oynadı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda çeyrek finale kalan BJK, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım içerisinde yer aldı.
2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde siyah beyazlı ekip Olimpik Lyon'a elendi.
En farklı galibiyet 2018 - 2019 sezonunda alınırken B36 Torshavn'ı 6-0 yendi.
2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti.
AVRUPA BEŞİKTAŞ MAÇ SONUÇLARI
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi
|89
|27
|19
|43
|89
|153
|UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi
|129
|56
|25
|48
|203
|172
|Kupa Galipleri Kupası
|20
|4
|4
|12
|21
|38
|UEFA Avrupa Konferans Ligi
|12
|7
|1
|4
|21
|19
|TOPLAM
|250
|94
|49
|107
|334
|382