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Beşiktaş Athletic Bilbao arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçlar

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
22 Ocak 2025 13:56 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 13:58
Beşiktaş Athletic Bilbao arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçlar

Avrupa Ligi'nde yarış devam ederken bu akşam 18.30'da Athletic Bilbao ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maça kısa küse kala iki takım arasında daha önce oynanan maçlar ve skorları taraftarın gündemine yerleşti.

Athletic Bilbao​ ve Beşiktaş​ arasındaki son 4 maçın önemli dakikalar ve skorları gündeme geldi. Avrupa Ligi​'nde bugün oynanacak olan karşılaşmaya kısa süre kaldı.

BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO TÜM MAÇLAR VE SONUÇLAR

İki takım daha öncesinde 3 kez karşılaştı. Bugün oynanacak olan maçta 4. kez karşılaşacaklar. Oynanan 3 maçın 2 tanesini rakip kazanırken 1 maçı temsilcimiz Beşiktaş kazandı.

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1985-1986 oynanan eski adıyla UEFA Kupası 1. turda rakibine 4-1 yenilen BJK, İstanbul​ karşılaşmasında 1-0 yenildi.

2004-2005 sezonunda ise UEFA Kupası B Grubu'nda oynanan maçın kazananı Beşiktaş olmuştu.

BEŞİKTAŞ AVRUPA KUPALARI İSTATİSTİK

Beşiktaş Avrupa kupalarında 3 defa çeyrek final oynadı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda çeyrek finale kalan BJK, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım içerisinde yer aldı.

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2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde siyah beyazlı ekip Olimpik Lyon'a elendi.

En farklı galibiyet 2018 - 2019 sezonunda alınırken B36 Torshavn'ı 6-0 yendi.

2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti.

AVRUPA BEŞİKTAŞ MAÇ SONUÇLARI

Organizasyon      O      G      B      M      A      Y
Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 129 56 25 48 203 172
Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38
UEFA Avrupa Konferans Ligi 12 7 1 4 21 19
TOPLAM 250 94 49 107 334 382

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Kaynak: TGRT Haber
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