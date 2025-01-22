Beşiktaş Athletic Bilbao maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Avrupa’da kendini buldu gol oldu yağdı
Beşiktaş, yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer ile ilk sınavına, Avrupa Ligi’nde adeta şov yaptı. Siyah beyazlılar, bu sezon 6 maçta da namağlup olan Athletic Bilbao’nun yenilmezlik serisine son verdi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Athletic Bilbao'yu mağlup etti.
Kara Kartal, yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk karşılaşmasında tarihi bir galibiyete imza attı.
BEŞİKTAŞ ATHLETİC BİLBAO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.
Siyah beyazlılar bu skorla Avrupa’daki 6 maçta da namağlup olan İspanyol temsilcisinin yenilmezlik serisine son verdi.
BEŞİKTAŞ ATHLETİC BİLBAO MAÇ ÖZETİ
Beşiktaş 17. dakikada Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip 45. dakikada Gomez'in golüyle eşitliği sağladı.
Rashica 60. dakikada yeniden sahneye çıkarak durumu 2-1'e getirdi.
Mücadelenin 78. dakikasında Rafa Silva farkı 2'ye çıkardı.
90+2. dakikada Joao Mario penaltı atışından kaydettiği golle skoru belirledi.