Beşiktaş Athletic Bilbao maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Avrupa’da kendini buldu gol oldu yağdı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

22 Ocak 2025 20:37 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 20:44

Beşiktaş, yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer ile ilk sınavına, Avrupa Ligi’nde adeta şov yaptı. Siyah beyazlılar, bu sezon 6 maçta da namağlup olan Athletic Bilbao’nun yenilmezlik serisine son verdi.