Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı nerede oynanacak?

22 Ocak 2025 13:27 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 13:39

22 Ocak Çarşamba akşamı Beşiktaş ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler oynanacak olan stadyumu araştırdı.

Bu akşamın maç programı belli oldu

Bu akşamın maç programı belli oldu

Günün maç programına göre Beşiktaş​ ile Athletic Bilbao​ mücadele edecek. Avrupa Ligi​'nde şampiyonluk mücadelesi devam ederken karşılaşmanın saati ve kanalı da netleşti.

ATHLETİC BİLBAO - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabaka Tüpraş Stadı​'nda 18.30'da başlayacak. Karşılaşmaya binlerce taraftarın akın etmesi bekleniyor.

Maçın hakemi Julian Weinberger olurken yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. VAR hakemi Manuel Schuettengruber olacak ve AVAR'da Alan Kijas oturacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam 18.30'da oynanacak olan müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler TRT 1 ekranlarından izleyebilecek. TRT, ligin yayın haklarını 3 seneliğine almıştı.

ATHLETİC BİLBAO BEŞİKTAŞ MAÇI İPTAL OLACAK MI?

Ülkemizde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangın sebebiyle milli yas ilan edildi. Milli yas sürecinde eğlenceler, konserler ve kutlamalar iptal ediliyor. Şu an için maçın iptal olacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. İptal kararı gelmesi halinde haberimizden gelişmelere ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ ATHLETİC MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Bugün oynanacak olan müsabakada Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain listede olmaması sebebiyle forma giymezken Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç sakatlığı nedeniyle oynamayacak.