Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? BJK yeni başkanının kim olacağı gündeme geldi

27 Kasım 2024 15:58 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 16:05

Bugün kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş başkanı Hasan Arat görevinden istifa etti. Gelen istifa kararı sonrası gözler başkanlık seçiminin yapılacağı tarihe çevrildi.

Hasan Arat neden Beşiktaş’tan istifa etti? Açıklama geldi

Hasan Arat neden Beşiktaş’tan istifa etti? Açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'de yarış devam ederken en son yaşanan Göztepe mağlubiyeti Beşiktaş​ taraftarından tepki çekmişti.

Bugün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre Hasan Arat​ istifa​ etti.

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK 2024- 25?

En son düzenlenen seçimde 21 sandıkta rakibini geçerek 35. başkan​ seçilen Arat, bugün istifa etti. 2025 senesinde tüzük gereği seçime gidecek olan Beşiktaş'ın seçiminin mayıs ayında olması planlanmıştı.

Gelen istifa sonrası erken tarihe çekilme ihtimali bulunurken şu an için henüz bir açıklama gelmedi. İstifa kararı bugün sosyal medya hesabından şu paylaşım ile duyuruldu:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulumuz 27 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel’in getirilmesine,

2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel​ ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar’ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir."

BEŞİKTAŞ'IN YENİ BAŞKANI KİM OLACAK?

Bugün Hasan Arat görevinden istifa etti. Yeni yapılacak olan başkanlık seçimine kadar Beşiktaş Futbol A.Ş'nin başına Hüseyin Yücel geçti.

Seçim sonrasında başkanın kim olacağı belli olacak.

Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba​ ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığı da duyurulmuştu. Asbaşkan Onur Göçmez de istifa ederken Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan da görevinden ayrıldı.