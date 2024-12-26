Beşiktaş başkanlık seçimi nereden izlenir? Taraftar yayınlandığı kanalı araştırıyor

26 Aralık 2024 10:30 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:42

Beşiktaş başkanlık seçimi 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın çıkacağı seçimi canlı olarak izlemek isteyen taraftarlar yayınlandığı kanalı merak ediyordu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda seçim yapılacak.

Seçime kısa süre kala Serdal Adalı​ ve Hüseyin Yücel​'in yönetim kurulu listesi açıklandı. Siyah beyazlı ekipte seçim​ heyecanı devam ederken oy işlemleri 17.00'ye kadar sürecek.

Canlı olarak takip etmek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı.

BEŞİKTAŞ​ BAŞKANLIK SEÇİMİ HANGİ KANALDA?

29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olan başkanlık seçimi Beşiktaş kulübünün sosyal medya hesaplarından, YouTube kanalından ve spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Seçimi canlı olarak verecek olan TV kanalları henüz belli olmadı.

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NEREDEN CANLI İZLENİR?

Sinan Erdem Spor Salonu​'nda yapılacak olan başkanlık seçimi Beşiktaş YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel'in seçimini takip etmek isteyenler YouTube kanalı üzerinden takip edebilecek.

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi şöyle:

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç.

Hüseyin Yücel'in listesi ise şöyle açıklandı:

Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin.

BJK SEÇİM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş başkanlık seçimi 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek. Seçimde oy verme işlemleri 17.00'ye kadar sürecek. Kulüp tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama şöyle olmuştu:

''Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacağı ilan edilmişti.

Çoğunluk sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'dan itibaren aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.''