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Beşiktaş başkanlık seçimleri ne zaman? Adaylar merak konusu oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
04 Aralık 2024 11:00 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:03
Beşiktaş başkanlık seçimleri ne zaman? Adaylar merak konusu oldu

Beşiktaş başkanlık seçimlerinin tarihi, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Beşiktaş Spor Kulübü tarafından yapılan açıklama ile başkanlık seçimi tarihi netlik kazandı.

Beşiktaş​ Başkanı Hasan Arat’ın istifa etmesinin ardından, geçici olarak Hüseyin Yücel’in bu görevi üstleneceği açıklandı. Yeni başkan adaylarına dair araştırmalar hız kazandı.

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Beşiktaş Spor Kulübü, olağanüstü kongre kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre, başkanlık seçimleri 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek. Kongrede, üyelerin oylarıyla Beşiktaş’ın yeni başkanı belirlenecek.

Beşiktaş başkanlık seçimleri ne zaman? Adaylar merak konusu oldu - 1. Resim

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Başkanlık için adı geçen isimlerden biri Serdal Adalı oldu. Ancak adaylara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Taraftarlar, başkanlık yarışında aday olacak diğer isimlerin netleşmesini bekliyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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