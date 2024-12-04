Beşiktaş başkanlık seçimleri ne zaman? Adaylar merak konusu oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

04 Aralık 2024 11:00 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:03

Beşiktaş başkanlık seçimlerinin tarihi, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Beşiktaş Spor Kulübü tarafından yapılan açıklama ile başkanlık seçimi tarihi netlik kazandı.