Beşiktaş Belediyesi Başkanvekili olan Ömer Rasim Şişman kimdir?

23 Ocak 2025 14:59 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 15:02

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması üzerine Ömer Rasim Şişman başkanvekili olarak görevlendirildi. Gündeme gelen Rasim Şişman'ın hayatı ve şiirleri merak konusu oldu.

Son dakika | Beşiktaş Belediyesi Başkanvekili belli oldu

Son dakika | Beşiktaş Belediyesi Başkanvekili belli oldu

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması üzerine yerine gelen kişi netleşti. Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı Ömer Rasim Şişman, başkanvekili olurken özel hayatı ve siyasi kariyeri de gündeme geldi.

ÖMER RASİM ŞİŞMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şişman 1991 senesinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan isim Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü’nü dereceyle bitirdi.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümü’nde yüksek lisans yapan isim Sosyal Medya ve Siyasal İletişim Model Önerileri” konulu tez çalışması yaptı. Üniversite döneminde Genç Sosyal Bilimciler Derneği’nde kurucu yönetim kurulu üyeliği görevini yaptı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLİ KİM OLDU?

Rıza Akpolat'ın tutuklanması üzerine Beşiktaş Belediye Meclis üyesi ve Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı Ömer Rasim Şişman, başkanvekili oldu. Bugün Beşiktaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantı sonrasında Şişman, 26 oy alarak seçildi. Sandıklardan 3 tane boş oy çıktı.