Beşiktaş Bodo Glimt maçında kimler eksik? Muhtemel ilk 11 kadro bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

10 Aralık 2024 11:30 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:40

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Beşiktaş - Bodo Glimt maçına kısa süre kaldı. 12 Aralık akşamı oynanacak olan müsabakada sakat ve cezalı olan oyuncular ise taraftarın gündeminde.

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yarışı devam ederken siyah beyazlı ekip ligde rakibi ile karşılaşacak. 12 Aralık akşamı oynanacak olan karşılaşmaya kısa süre kala Beşiktaş​'ta eksik olan futbolcular taraftarın gündemine yerleşti. Sakatlık​ geçiren Immobile'nin maçta oynayıp oynamayacağı ise merak konusu oldu. BEŞİKTAŞ - BODO GLİMT​ MAÇINDA KİMLER EKSİK, CEZALI? Futbolseverler heyecanla beklediği Beşiktaş - Bodo Glimt maçının kadrosu henüz duyurulmadı. Takımda Necip Uysal, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Ciro Immobile​ ve Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı bulunuyor. Arthur Masuaku kart cezalısı olurken Chamberlain, UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle forma giymeyecek. CİRO IMMOBİLE BODO GLİMT MAÇINDA OYNAYACAK MI? Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan Immobile'den kötü haber geldi. Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Bodo Glimt müsabakasında forma giymemesi bekleniyor. Topraktepe'nin tercihinin ise Semih Kılıçsoy'dan olabileceği düşünülüyor. BEŞİKTAŞ - BODO GLİMT MAÇI HANGİ GÜN? UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yarışı sürerken 12 Aralık akşamı oynanacak olan maça az bir süre kaldı. Müsabaka 12 Aralık Perşembe günü oynanacak. Siyah beyazlı ekibin ligde maç takvimi şöyle: 12 Aralık Perşembe Bodø/Glimt - Beşiktaş 22 Ocak Çarşamba Beşiktaş - Athletic Bilbao 30 Ocak Perşembe Twente - Beşiktaş İlgili Haberler Barış Alper Yılmaz Malmö maçında oynayacak mı? Sakatlık sonrası MR sonucu paylaşıldı Atalanta - Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler’in oynayıp oynamayacağı gündemde