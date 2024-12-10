Beşiktaş - Bodo Glimt maçının hakemi Filip Glova oldu! Daha önce yönettiği tüm maçlar

10 Aralık 2024 14:52 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:58

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Bodo Glimt 12 Aralık günü karşı karşıya gelecek. Müsabakaya kısa süre kala maçın hakemi de duyuruldu. Taraftarlar Filip Glova'nın yönettiği BJK maçlarını araştırmaya başladı.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi​'nde heyecan sürüyor. Müsabakanın hakemi ise Filip Glova oldu.

Taraftarların nefeslerini tutarak beklediği maça az bir süre kala Filip Glova'nın istatistikleri gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ​ - BODO GLİMT​ MAÇININ HAKEMİ KİM?

12 Aralık Perşembe günü oynanacak olan müsabakanın hakemi Filip Glova oldu. VAR'da Michal Očenáš, AVAR'da ise Martin Dohal yer alacak.

FİLİP GLOVA İSTATİSTİKLERİ VE YÖNETTİĞİ TÜM MAÇLAR

2024 -25 sezonunda yönettiği maçlar şöyle:

UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maç yönetti 13 sarı kart verdi. UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde yönettiği 1 maçta 6 sarı kart verdi.

UEFA Uluslar Ligi B grubunda ise 1 maç yönetti 4 sarı kart verdi.

UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde yönettiği 1 maçta 3 sarı kart verdi.