Beşiktaş-Bodrum FK maçının hakemi kim? Mehmet Türkmen'in istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

10 Ocak 2025 13:49 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 13:50

TFF tarafından Beşiktaş-Bodrum FK maçının hakeminin kim olduğu açıklandı. Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Mehmet Türkmen'in daha önce yönettiği Beşiktaş maçları gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan ilk karşılaşmalar kapsamında Beşiktaş, 11 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da Bodrum FK'yı ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmada görev alacak olan hakemler açıklandı. BEŞİKTAŞ-BODRUM FK MAÇI HAKEMİ KİM? TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Beşiktaş-Bodrum FK karşılaşmasında düdüğü Mehmet Türkmen çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Bilal Gölen yapacak. Mehmet Ali Özer ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak. MEHMET TÜRKMEN'İN YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI Mehmet Türkmen kariyeri boyunca siyah-beyazlıların toplam 2 maçını yönetti. Bu karşılaşmalarda sahadan galibiyet ile ayrılan Beşiktaş, 5 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gördü. Maçların detaylı istatistikleri ise şöyle: 18 Ağustos 2024 | Beşiktaş-Antalyaspor | Sonuç 4:2 | Sarı Kart 4:1 | Kırmızı Kart 0:1

7 Aralık 2024 | Beşiktaş-Fenerbahçe | Sonuç 1:0 | Sarı Kart 1:1 | Sarıdan-Kırmızı Kart | 1:0 MEHMET TÜRKMEN KİMDİR, İSTATİSTİKLERİ Mehmet Türkmen, 18 Mayıs 1992 yılında Konya'nın Kulu ilçesinde dünyaya geldi. 2013 yılında hakemlik yapmaya başlayan Türkmen, Süper Lig'de ilk 17 Şubat 2024 tarihinde oynanan Antalyaspor-İstanbulspor maçında görev aldı. 2024-2025 sezonunda ise Süper Lig'de 13 karşılaşma yönetti. Bu karşılaşmalarda 4 kez penaltı noktasını gösteren Türkmen, 44 sarı, 4 sarıdan-kırmızı ve 1 kırmızı kart gösterdi. İlgili Haberler Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Başkan adayı Hüseyin Yücel'i reddetmişti Cyle Larin'den Beşiktaş itirafı: "Dünyada görebileceğiniz en büyük..." Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Montella için TFF'ye gitti! İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş karar