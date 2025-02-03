Beşiktaş bu hafta bay mı geçiyor? Süper Lig fikstürüne göre bay geçen takım belli oldu

03 Şubat 2025 12:14 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 12:16

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı devam ederken bu haftanın bay geçen takımı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan fikstürle beraber Beşiktaş'ın bay geçtiği haftayı öğrenebiliyoruz.

Süper Lig'de şampiyonluk için mücadeleler sürerken bu hafta Beşiktaş'ın maçının olmaması taraftarın dikkatini çekti. TFF tarafından paylaşılan fikstürle beraber bay geçen takımlar ve haftaları duyuruluyor.

BEŞİKTAŞ'IN BU HAFTA NEDEN MAÇI YOK?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Beşiktaş'ın maçı bulunmuyor. Siyah beyazlı ekibin maçının olmamasının sebebi 22. haftayı bay geçiyor olması.

Bay geçtiği için bu hafta BJK maça çıkmayacak.

BEŞİKTAŞ BU HAFTA BAY MI GEÇİYOR?

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı sürüyor. Bu haftanın fikstürüne göre Beşiktaş'ın karşılaşması bulunmuyor. BJK ligde bu hafta bay geçen takım oldu. Önümüzdeki hafta ise Gaziantep FK bay geçecek.