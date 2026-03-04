Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Çaykur Rizespor maç kadrosu, muhtemel 11! BJK'de 2 isim forma giyemeyecek

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maç kadrosu, muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son maçları kapsamında bugün Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmada Beşiktaş'ta 2 futbolcu maçta yer almayacak. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Çaykur Rizespor maç kadrosu, muhtemel 11, sakatlar ve cezalılar araştırılmaya başlandı.

Beşiktaş Çaykur Rizespor maç kadrosu, muhtemel 11! BJK'de 2 isim forma giyemeyecek
- , taraftarların gündeminde yer alıyor. 'nda bugün C Grubu'nda çeyrek finale yükselecek olan takımlar belli olacak. Karşılaşmalar kapsamında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşma öncesinde Beşiktaş - Çaykur Rizespor maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündem oldu. Kritik mücadelede siyah-beyazlılar galibiyet alırsa grupları 1. sırada bitirmeyi garantileyecek ve çeyrek finalde seri başı olacak. Çaykur Rizespor'un ise gruplardan çıkmak için galibiyetten başka şansı bulunmuyor. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Çaykur Rizespor maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

Beşiktaş Çaykur Rizespor maç kadrosu, muhtemel 11! BJK'de 2 isim forma giyemeyecek

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde El Bilal Toure ve Emirhan Topçu sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı. El Bilal Toure, siyah-beyazlıların Süper Lig'in 22. haftası kapsamında oynadığı Başakşehir mücadelesinde sakatlanmıştı. Sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiği belirtilmişti. Emirhan Topçu ise Göztepe maçında sakatlık yaşamıştı. Yapılan açıklamaya göre sağ uyluk arka adale tendonunda kana ve kısmi yırtık tespit edildi. İki futbolcunun da tedavi süreci devam ediyor. Çaykur Rizespor tarafında ise Alikulov sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş Çaykur Rizespor maç kadrosu, muhtemel 11! BJK'de 2 isim forma giyemeyecek

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Ndidi, Orkun, Raschica, Cerny, Olaitam, Oh

Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Taylan, Mebude, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Halil

Beşiktaş Çaykur Rizespor maç kadrosu, muhtemel 11! BJK'de 2 isim forma giyemeyecek

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR İSTATİSTİKLERİ TÜM MAÇLAR

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor tarihleri boyunca toplam 55 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 34 tanesinde siyah-beyazlılar galibiyet ile ayrılırken, 11 tanesinde ise Çaykur Rizespor galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan 10 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Beşiktaş bu maçlarda 107 kere fileleri havalandırırken, Çaykur Rizespor ise 55 gol attı.

#beşiktaş
#çaykur rizespor
#ziraat türkiye kupası
#Maç Kadrosu
#Muhtemel 11
#Aktüel
