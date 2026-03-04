Beşiktaş Çaykur Rizespor'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Beşiktaş tur atlama ihtimali

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçları kapsamında bugün Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı oynanacak. Karşılaşmanın ardından çeyrek finale yükselecek olan takım belli olacak. Kritik karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş - Çaykur Rizespor'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR'U YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlılar 7 puanla kupada C Grubu'nda 1. sırada yer alıyor. En yakın rakibi Gaziantep FK ile Fenerbahçe ise 6 puanla 2. ve 3. sırada bulunuyor.

Beşiktaş bugün Çaykur Rizespor karşısında galibiyet veya beraberlik alırsa çeyrek final biletinin sahibi olacak. Mağlubiyet durumunda ise siyah-beyazlıların kupada çeyrek final ihtimalini diğer grup üçüncüleriyle olan durumu belirleyecek.

BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI NASIL TUR ATLAR?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatı kapsamında grup etabını ilk 2 sırada tamamlayan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasını geçerek, çeyrek finale yükselmesi için grubu ilk 2 sırada veya en iyi 2 grup üçüncüsü arasında yer alması bekleniyor.