Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Çaykur Rizespor'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Beşiktaş tur atlama ihtimali

Beşiktaş nasıl tur atlar sorusunun cevabı taraftarlar tarafından araştırılıyor. ziraat Türkiye Kupası C Grubu karşılaşmaları kapsamında bugün Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmanın ardından iki takımın da çeyrek final biletini alıp alamayacağı belli olacak. Taraftarlar tarafından Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Çaykur Rizespor'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Beşiktaş tur atlama ihtimali
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 20:00

C Grubu 4. maçları kapsamında bugün - maçı oynanacak. Karşılaşmanın ardından çeyrek finale yükselecek olan takım belli olacak. Kritik karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş - Çaykur Rizespor'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Beşiktaş Çaykur Rizespor'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Beşiktaş tur atlama ihtimali

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR'U YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlılar 7 puanla kupada C Grubu'nda 1. sırada yer alıyor. En yakın rakibi Gaziantep FK ile Fenerbahçe ise 6 puanla 2. ve 3. sırada bulunuyor.

Beşiktaş Çaykur Rizespor'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Beşiktaş tur atlama ihtimali

Beşiktaş bugün Çaykur Rizespor karşısında galibiyet veya beraberlik alırsa biletinin sahibi olacak. Mağlubiyet durumunda ise siyah-beyazlıların kupada çeyrek final ihtimalini diğer grup üçüncüleriyle olan durumu belirleyecek.

Beşiktaş Çaykur Rizespor'u yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Beşiktaş tur atlama ihtimali

BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI NASIL TUR ATLAR?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatı kapsamında grup etabını ilk 2 sırada tamamlayan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasını geçerek, çeyrek finale yükselmesi için grubu ilk 2 sırada veya en iyi 2 grup üçüncüsü arasında yer alması bekleniyor.

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#çaykur rizespor
#çeyrek final
#ziraat türkiye kupası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.