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Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı bugün TRT 1'den yayınlanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Ekim 2024 10:45 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:46
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı bugün TRT 1&#039;den yayınlanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde müsabakalar oynanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekip 3 Ekim bu akşam Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Maçı canlı olarak izlemek isteyen taraftarlar ise Beşiktaş maçı hangi kanalda, nereden izlenir araştırmaya başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bu akşam 3 Türk takımın da maçı var. BJK - Eintracht Frankfurt maçını izlemek isteyenler ise nerede izlenir merak ediyor.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile rakibi Avrupa'da ilk defa karşılaşacak. İlk haftada Ajax'a 4-0 yenilen BJK bu akşam Frankfurt ile sahaya çıkacak. Moatasem Al Musrati sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı bugün TRT 1'den yayınlanacak - 1. Resim

BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NEREDE İZLENİR?

3 Ekim Perşembe günü oynanacak olan müsabakaya saatler kaldı. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyenler ise TRT 1 ekranlarında izleyebilecek.

TRT 1, Türk takımlarının Avrupa maçlarını canlı olarak yayınlıyor.

 

BJK - EİNTRACHT FRANKFURT MUHTEMEL 11 KADROSU

Bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın hakemi John Beaton olurken yardımcılıklarını Daniel McFarlane ve David McGeachie yapacak.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı bugün TRT 1'den yayınlanacak - 2. Resim

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ KADROSU

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Moatasem Al Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

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Kaynak: TGRT Haber

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