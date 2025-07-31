Beşiktaş elenirse ne olacak? BJK tur atlamayı hedefliyor

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı bu akşam 21.00'de oynanacak. Heyecanla beklenen maça kısa süre kala BJK elenirse ne olacak merak edildi.

BEŞİKTAŞ ELENİRSE NE OLACAK?

Siyah beyazlı ekip UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam Shakhtar Donetsk ile maç yapacak. İlk karşılaşmada yenilgi alması nedeniyle rövanş maçına stresli başlayacak olan BJK rakibine karşı galibiyet alamaması halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda yoluna devam edecek.

BEŞİKTAŞ ELENİRSE KONFERANS LİGİ RAKİBİ KİM OLACAK?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşmada BJK yenilgi alması halinde elenecek. Elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Shakhtar Donetsk'e elenirse St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak olan Beşiktaş için heyecanlı bir maç olacak. İlk maçta St. Patrick's, Kalju'yu 1-0 mağlup etmişti.