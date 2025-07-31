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 | Sumru Tarhan

Beşiktaş elenirse ne olacak? BJK tur atlamayı hedefliyor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. İlk maçta yenilgi alan BJK rakibini yenmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise Beşiktaş elenirse ne olacak araştırmaya başladı.

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Beşiktaş elenirse ne olacak? BJK tur atlamayı hedefliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 15:58

maçı bu akşam 21.00'de oynanacak. Heyecanla beklenen maça kısa süre kala BJK elenirse ne olacak merak edildi.

BEŞİKTAŞ ELENİRSE NE OLACAK?

Siyah beyazlı ekip 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam Shakhtar Donetsk ile maç yapacak. İlk karşılaşmada yenilgi alması nedeniyle rövanş maçına stresli başlayacak olan BJK rakibine karşı galibiyet alamaması halinde UEFA 3. eleme turunda yoluna devam edecek.

Beşiktaş elenirse ne olacak? BJK tur atlamayı hedefliyor

BEŞİKTAŞ ELENİRSE KONFERANS LİGİ RAKİBİ KİM OLACAK?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşmada BJK yenilgi alması halinde elenecek. Elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Shakhtar Donetsk'e elenirse St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak olan Beşiktaş için heyecanlı bir maç olacak. İlk maçta St. Patrick's, Kalju'yu 1-0 mağlup etmişti.

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#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
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#St Patrick's
#Kalju
#Aktüel
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