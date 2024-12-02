Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fiyatları gündeme geldi

02 Aralık 2024 10:08 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:12

Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçına kısa süre kala müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler maç bilelerinin satışa çıkacağı zamanı bekliyor.

Süper Lig!de şampiyonluk yarışı sürüyor. Binlerce taraftarın akın etmesi beklenen derbiye az bir süre kala FB - BJK maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı araştırıldı.

Bugün yapılan açıklamaya göre uygulama üzerinden ön satışlar başladı.

BEŞİKTAŞ​ - FENERBAHÇE​ MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN?

Karşılaşmanın biletleri BJK SuperApp uygulaması aracılığıyla ön satışa çıktı. Genel satışlar ise 3 Aralık günü 13.00 itibarıyla başlayacak.

Bugün Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şöyle oldu:

"Fenerbahçe maçında Kara Kartal’ın yuvasında yer almak için BJK SuperApp uygulamasını indirip KaraKartal+ üyesi ol, ön satış fırsatından yararlan!

KaraKartal+ Üyelerine Özel Ön Satış: 2 Aralık 2024 Pazartesi, 10.00 - 3 Aralık 2024 Salı, 10.00

Genel Bilet Satış: 3 Aralık 2024 Salı, 13.00"