20°
Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi sahada, stadyumda? Derbi mücadelesi bugün oynanacak

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev derbi mücadelesine sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün (2 Kasım 2025 Pazar) karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hangi sahada oynanacağı gündem oldu. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi sahada, stadyumda? Derbi mücadelesi bugün oynanacak
'in 11. haftası kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün ile arasında mücadelesi oynanacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik mücadeleye geri sayım başladı. Karşılaşmaya saatler kala Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi sahada, stadyumda oynanacağı gündem oldu.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi sahada, stadyumda? Derbi mücadelesi bugün oynanacak

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ SAHADA, STADYUMDA OYNANACAK?

Trendyol 'in 11. haftası kapsamında 2 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 'ta oynanacak. Karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi sahada, stadyumda? Derbi mücadelesi bugün oynanacak

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe tarih boyunca toplam 361 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 135, siyah-beyazlılar ise 129 galibiyet aldı.

Rekabette Beşiktaş 459 kere fileleri havalandırırken, Fenerbahçe ise 499 gol attı.

Lig maçlarında ise üstünlük sarı-lacivertlilerde bulunuyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştığı 138 lig maçının 49'unda galibiyet ile ayrıldı. Beşiktaş ise lig maçlarında 44 galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan 45 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

#beşiktaş
#süper lig
#trendyol süper lig
#derbi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş Park
#Aktüel
