Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Maçın ilk 11’i duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

07 Aralık 2024 18:06 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 18:09

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün karşılaşıyor. 19.00'da başlayacak olan maçın ilk 11 kadrosu da netleşti. Maçı takip etmek isteyenler FB - BJK maçının izleneceği yeri araştırmaya başladı.

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Futbolseverlerin nefesini tuttuğu maça kısa süre kaldı. Heyecanla beklenen maçın başlamasına az bir süre kala taraftarlar Fenerbahçe maçının nereden izleneceğini merak etmeye başladı. Karşılaşmanın yayıncısı ve saati duyuruldu. FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR? 7 Aralık Cumartesi akşamı 19.00'da başlayacak olan beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Canlı olarak takip etmek isteyenler beIN Sports 1 kanalından izleyebilecek. FB - BJK MAÇI HANGİ KANALDA? Bu akşam oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. Müsabakanın ilk 11 kadrosu şöyle: Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Immobile. Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Oğuz Aydın, Saint Maximin, Dzeko. İlgili Haberler Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı anlatım