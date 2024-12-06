Beşiktaş Fenerbahçe maçı saati ve ilk 11’leri merak ediliyor

06 Aralık 2024 19:18 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 19:23

Galatasaray’ın zorlu Sivasspor deplasmanına konuk olacağı hafta oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin saati ve iki takımın 11’leri merak ediliyor.

Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyet alamadı. Fenerbahçe ise milli ara sonrasında peş peşe moral buldu.

Mehmet Türkmen’in yöneteceği Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin saati ve iki takımın 11’leri araştırılıyor.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak karşılaşma 7 Aralık Cumartesi günü (yarın) saat 19.00’da başlayacak.

Fenerbahçe’de Dzeko attığı 8 golle takımın en golcü ismi olurken, Beşiktaş’ta ise Ciro İmmobile 9 gol ile takımına destek oldu.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE 11’LERİ

Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde Paulista ve Uduokhai’nin sakatlıkları devam ederken Fenerbahçe’de ise Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü büyük ihtimalle derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe:

Livakovic Samet Akaydin Osayi-Samuel Becao İsmail Yüksek Fred İrfan Can Kahveci Kostic Tadic En-Nesyri Oğuz Aydın

Beşiktaş:

Mert Günok Svensson Tayyip Sanuç Masuaku Emirhan Topçu Rashica Salih Uçan Rafa Silva Fernandes Semih Kılıçsoy Immobile