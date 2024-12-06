Beşiktaş Fenerbahçe maçı saati ve ilk 11’leri merak ediliyor
Galatasaray’ın zorlu Sivasspor deplasmanına konuk olacağı hafta oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin saati ve iki takımın 11’leri merak ediliyor.
Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyet alamadı. Fenerbahçe ise milli ara sonrasında peş peşe moral buldu.
Mehmet Türkmen’in yöneteceği Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin saati ve iki takımın 11’leri araştırılıyor.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak karşılaşma 7 Aralık Cumartesi günü (yarın) saat 19.00’da başlayacak.
Fenerbahçe’de Dzeko attığı 8 golle takımın en golcü ismi olurken, Beşiktaş’ta ise Ciro İmmobile 9 gol ile takımına destek oldu.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE 11’LERİ
Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde Paulista ve Uduokhai’nin sakatlıkları devam ederken Fenerbahçe’de ise Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü büyük ihtimalle derbide forma giyemeyecek.
Fenerbahçe:
- Livakovic
- Samet Akaydin
- Osayi-Samuel
- Becao
- İsmail Yüksek
- Fred
- İrfan Can Kahveci
- Kostic
- Tadic
- En-Nesyri
- Oğuz Aydın
Beşiktaş:
- Mert Günok
- Svensson
- Tayyip Sanuç
- Masuaku
- Emirhan Topçu
- Rashica
- Salih Uçan
- Rafa Silva
- Fernandes
- Semih Kılıçsoy
- Immobile