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Beşiktaş Fenerbahçe maçı saati ve ilk 11’leri merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Aralık 2024 19:18 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 19:23
Beşiktaş Fenerbahçe maçı saati ve ilk 11’leri merak ediliyor

Galatasaray’ın zorlu Sivasspor deplasmanına konuk olacağı hafta oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin saati ve iki takımın 11’leri merak ediliyor.

Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyet alamadı. Fenerbahçe ise milli ara sonrasında peş peşe moral buldu.

Mehmet Türkmen’in yöneteceği Beşiktaş Fenerbahçe  derbisinin saati ve iki takımın 11’leri araştırılıyor.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı saati ve ilk 11’leri merak ediliyor - 1. Resim

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak karşılaşma 7 Aralık Cumartesi günü (yarın) saat 19.00’da başlayacak.

Fenerbahçe’de Dzeko attığı 8 golle takımın en golcü ismi olurken, Beşiktaş’ta ise Ciro İmmobile 9 gol ile takımına destek oldu.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı saati ve ilk 11’leri merak ediliyor - 2. Resim

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE 11’LERİ

Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde Paulista ve Uduokhai’nin sakatlıkları devam ederken Fenerbahçe’de ise Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü büyük ihtimalle derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe:

  1. Livakovic
  2. Samet Akaydin
  3. Osayi-Samuel
  4. Becao
  5. İsmail Yüksek
  6. Fred
  7. İrfan Can Kahveci
  8. Kostic
  9. Tadic
  10. En-Nesyri
  11. Oğuz Aydın

Beşiktaş:

  1. Mert Günok
  2. Svensson
  3. Tayyip Sanuç
  4. Masuaku
  5. Emirhan Topçu
  6. Rashica
  7. Salih Uçan
  8. Rafa Silva
  9. Fernandes
  10. Semih Kılıçsoy
  11. Immobile

Sıkça Sorulan Sorular
Maçı Mehmet Türkmen yönetecek.

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Kaynak: TGRT Haber

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