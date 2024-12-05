Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Mehmet Türkmen’in yönettiği maçlar ve istatistikleri gündemde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Aralık 2024 13:12 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 13:16

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 7 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbiye kısa süre kala maçın hakeminin kim olduğu da belli oldu. Mehmet Türkmen'in yönettiği Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig​'in 15. haftasında oynanacak olan karşılaşmaya az bir süre kaldı. Mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen olurken hangi maçları yönettiği gündeme geldi. TFF haftanın maçlarının hakemlerini resmi sitesinden duyurmuştu. FENERBAHÇE​ - BEŞİKTAŞ​ MAÇININ HAKEMİ KİM? 15. hafta oynanacak olan dev derbinin hakemi Mehmet Türkmen oldu. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral, Candaş Elbil yaparken dördüncü hakem Erkan Özdamar olacak. HAKEM MEHMET TÜRKMEN KİMDİR? 1992 senesinde dünyaya gelen isim Süper Lig'de hakemlik görevini sürdürüyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Türkmen, aslen Konyalıdır. MEHMET TÜRKMEN FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ Hakemin bu sezon yönettiği karşılaşmalar arasında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin müsabakaları bulunuyor. 18 Ağustos tarihinde Beşiktaş JK 4:2 Antalyaspor maçını yönetirken 30 Ağustos'ta Fenerbahçe 3:0 Alanyaspor maçını yönetti. 27 Ekim'de ise Fenerbahçe 2:0 Bodrum FK karşılaşmasını yönetti. MEHMET TÜRKMEN HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ, KİMİN? Hakem Türkmen, bu sezon Süper Lig'de toplamda 10 maç yönetirken 39 kez sarı kart çıkardı. 1 kez kırmızı kart çıkartırken 3 defa sarıdan kırmızıya kart çıktı. Karşılaşmalar şöyle: 12 Ağu 2024 | Bodrum FK 0:1 Gaziantep FK 18 Ağu 2024 | Beşiktaş JK 4:2 Antalyaspor 19 Eyl 2024 | Trabzonspor 2:2 Kayserispor 30 Ağu 2024 | Fenerbahçe 3:0 Alanyaspor 28 Eyl 2024 | Samsunspor 4:3 Göztepe 6 Eki 2024 | Galatasaray 1:0 Alanyaspor 20 Eki 2024 | Sivasspor 3:2 Hatayspor 27 Eki 2024 | Fenerbahçe 2:0 Bodrum FK 8 Kas 2024 | Kasımpaşa 1:2 Kayserispor 25 Kas 2024 | Trabzonspor 5:0 Adana Demirspor İlgili Haberler Fenerbahçe'den Talisca transferi açıklaması! Acun Ilıcalı canlı yayında duyurdu Son dakika | Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!