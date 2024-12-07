Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Kadir Sağlam’ın yönettiği maçlar ve istatistikleri
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken bu akşam Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Nefeslerin tutulduğu mücadelenin VAR hakemi de belli oldu. Kadir Sağlam'ın daha önce yönettiği BJK - FB maçları gündemde.
Trendyol Süper Lig'de dev derbi oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği müsabakaya saatler kala VAR hakemi olan Kadir Sağlam'ın daha önce hangi maçları yönettiği de merak edildi.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ KİM OLDU?
Bu akşam oynanacak olan karşılaşmanın VAR hakemi Kadir Sağlam oldu.
KADİR SAĞLAM HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ, İSTATİSTİKLERİ NEDİR?
Sağlam bu sezon toplam 16 karşılaşma yönetirken 86 sarı kart, 3 kırmızı kart çıkardı. Sağlam'ın yönettiği Fenerbahçe maçları şöyle:
Fenerbahçe 4:0 Sivasspor - 10.11.2024
Göztepe 2:2 Fenerbahçe - 17.08.2024
Fenerbahçe 4:1 Pendikspor - 10.03.2024
Fenerbahçe 7:1 Konyaspor - 10.01.2024
Fenerbahçe 3:3 İstanbulspor - 24.04.2023
Antalyaspor 1:2 Fenerbahçe - 03.01.2023
Beşiktaş'ın yönettiği karşılaşmalar ve skorlar da şöyle:
Hatayspor 1:1 Beşiktaş JK - 02.12.2024
Beşiktaş JK 2:0 Konyaspor - 20.10.2024
Kayserispor 0:0 Beşiktaş JK - 12.02.2024
Hatayspor 1:2 Beşiktaş JK - 25.12.2023
Beşiktaş JK 1:1 Pendikspor - 20.08.2023
Hatayspor 2:1 Beşiktaş JK - 24.10.2022
FB -BJK MAÇININ HAKEMİ KİM?
15. hafta oynanacak olan dev derbinin hakemi Mehmet Türkmen oldu. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral, Candaş Elbil yaparken dördüncü hakem Erkan Özdamar olacak.