Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Kadir Sağlam’ın yönettiği maçlar ve istatistikleri

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

07 Aralık 2024 12:25 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 12:27

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken bu akşam Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Nefeslerin tutulduğu mücadelenin VAR hakemi de belli oldu. Kadir Sağlam'ın daha önce yönettiği BJK - FB maçları gündemde.

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Trendyol Süper Lig'de dev derbi oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği müsabakaya saatler kala VAR hakemi olan Kadir Sağlam'ın daha önce hangi maçları yönettiği de merak edildi. FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ KİM OLDU? Bu akşam oynanacak olan karşılaşmanın VAR hakemi Kadir Sağlam oldu. KADİR SAĞLAM HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ, İSTATİSTİKLERİ NEDİR? Sağlam bu sezon toplam 16 karşılaşma yönetirken 86 sarı kart, 3 kırmızı kart çıkardı. Sağlam'ın yönettiği Fenerbahçe maçları şöyle: Fenerbahçe 4:0 Sivasspor - 10.11.2024

Göztepe 2:2 Fenerbahçe - 17.08.2024

Fenerbahçe 4:1 Pendikspor - 10.03.2024

Fenerbahçe 7:1 Konyaspor - 10.01.2024

Fenerbahçe 3:3 İstanbulspor - 24.04.2023

Antalyaspor 1:2 Fenerbahçe - 03.01.2023 Beşiktaş'ın yönettiği karşılaşmalar ve skorlar da şöyle: Hatayspor 1:1 Beşiktaş JK - 02.12.2024

Beşiktaş JK 2:0 Konyaspor - 20.10.2024

Kayserispor 0:0 Beşiktaş JK - 12.02.2024

Hatayspor 1:2 Beşiktaş JK - 25.12.2023

Beşiktaş JK 1:1 Pendikspor - 20.08.2023

Hatayspor 2:1 Beşiktaş JK - 24.10.2022 FB -BJK MAÇININ HAKEMİ KİM? 15. hafta oynanacak olan dev derbinin hakemi Mehmet Türkmen oldu. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral, Candaş Elbil yaparken dördüncü hakem Erkan Özdamar olacak. İlgili Haberler Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu