Beşiktaş GAİN Lietkabelis maç skoru kaç kaç? Uzatmalarda yıktı geçti

EuroCup'ın 10. haftasında Beşiktaş GAİN ile Lietkabelis karşı karşıya geldi. Akatlar Arena'da nefes kesen bir maç sonuna sahne olan mücadeleden temsilcimiz uzatmada 94-85 üstün ayrıldı.

Sezona Lietkabelis mağlubiyetiyle başlayan Siyah-Beyazlılar rövanşı almayı başardı.

İlk yarıyı 47-38 önde bitiren Kartal, son 29 saniyeye 5 sayı geride girdi.

Vito Brown'ın üçlüğünün ardından kaptan Yiğit Arslan topu kapıp faul çizgisine geldi, 2'de 2 atarak maçı uzatmaya götürdü.

Uzatmada ilk 4 dakika sayı yemeyen Duşan Alimpijevic'in ekibi unutulmaz bir galibiyete imza attı.

1. Periyot: 27-19

Devre: 47-38

2. Periyot: 64-65 (Lietkabelis adına)

Normal süre: 80-80

Temsilcimiz, bir sonraki karşılaşmasında London Lions deplasmanında sahne alacak.”