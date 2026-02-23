Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? BJK GS derbisi 7 Mart'ta Beşiktaş Park'ta oynanacak

Beşiktaş - Galatasaray derbi maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 25. haftası kapsamında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar, Beşiktaş - Galatasaray maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını araştırmaya başladı. Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta olduğu da merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? BJK GS derbisi 7 Mart'ta Beşiktaş Park'ta oynanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 18:11

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor. Ligin ikinci yarısı kapsamında Beşiktaş ile Galatasaray 25. haftada karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede iki takım da galibiyet almayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın biletleri ise gündem oldu. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı ve kritik karşılaşmanın tarihi araştırılmaya başlandı.

Beşiktaş Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? BJK GS derbisi 7 Mart'ta Beşiktaş Park'ta oynanacak

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Beşiktaş - Galatasaray maç biletlerinin 2 Mart 2026 Pazartesi günü satışa çıkması bekleniyor. Genel olarak Beşiktaş kendi evinde oynadığı karşılaşmaların biletlerini 4-5 gün önceden satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Beşiktaş - Galatasaray maçının biletlerinin 2 Mart Pazartesi günü satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili siyah-beyazlı ekip tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Beşiktaş Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? BJK GS derbisi 7 Mart'ta Beşiktaş Park'ta oynanacak

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ FİYATI, NE KADAR OLACAK?

Beşiktaş - Galatasaray maçının bilet fiyatları henüz belli olmadı. Karşılaşmanın bilet satış duyurusuyla birlikte bilet fiyatlarının da açıklanması bekleniyor. Siyah-beyazlıların en son evinde oynadığı Göztepe mücadelesinin bilet fiyatları şöyle oldu:

VIP 100: 14.000 TL

VIP 101-126: 9.000 TL

1.Kategori: 2.950 TL

2.Kategori: 2.650 TL

3.Kategori: 2.350 TL

4.Kategori: 1.900 TL

5.Kategori: 1.750 TL

6.Kategori: 1.500 TL

Doğu Üst: 1.750 TL

7.Kategori: 1.150 TL

8.Kategori: 975 TL

Misafir: 1.265 TL

NOT: Derbi mücadelesi olduğu için bilet fiyatlarında değişiklikler gözlemlenebilir.

Beşiktaş Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? BJK GS derbisi 7 Mart'ta Beşiktaş Park'ta oynanacak

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın henüz hakem kadrosu duyurulmadı. Mücadelenin yaklaşmasıyla birlikte hakem kadrosunun da netlik kazanması bekleniyor.

ETİKETLER
#Beşiktaş Galatasaray Maç Biletleri
#Süper Lig Maç Takvimi
#Futbol Maç Bilet Fiyatları
#Beşiktaş Maç Günü
#Galatasaray Maç Günü
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.