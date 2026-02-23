Beşiktaş Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? BJK GS derbisi 7 Mart'ta Beşiktaş Park'ta oynanacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ediyor. Ligin ikinci yarısı kapsamında Beşiktaş ile Galatasaray 25. haftada karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede iki takım da galibiyet almayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın biletleri ise gündem oldu. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı ve kritik karşılaşmanın tarihi araştırılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Beşiktaş - Galatasaray maç biletlerinin 2 Mart 2026 Pazartesi günü satışa çıkması bekleniyor. Genel olarak Beşiktaş kendi evinde oynadığı karşılaşmaların biletlerini 4-5 gün önceden satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Beşiktaş - Galatasaray maçının biletlerinin 2 Mart Pazartesi günü satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili siyah-beyazlı ekip tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ FİYATI, NE KADAR OLACAK?

Beşiktaş - Galatasaray maçının bilet fiyatları henüz belli olmadı. Karşılaşmanın bilet satış duyurusuyla birlikte bilet fiyatlarının da açıklanması bekleniyor. Siyah-beyazlıların en son evinde oynadığı Göztepe mücadelesinin bilet fiyatları şöyle oldu:

VIP 100: 14.000 TL

VIP 101-126: 9.000 TL

1.Kategori: 2.950 TL

2.Kategori: 2.650 TL

3.Kategori: 2.350 TL

4.Kategori: 1.900 TL

5.Kategori: 1.750 TL

6.Kategori: 1.500 TL

Doğu Üst: 1.750 TL

7.Kategori: 1.150 TL

8.Kategori: 975 TL

Misafir: 1.265 TL

NOT: Derbi mücadelesi olduğu için bilet fiyatlarında değişiklikler gözlemlenebilir.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın henüz hakem kadrosu duyurulmadı. Mücadelenin yaklaşmasıyla birlikte hakem kadrosunun da netlik kazanması bekleniyor.