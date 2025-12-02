Beşiktaş Gaziantep maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 8 Aralık Pazartesi günü oynanacak

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada Beşiktaş galibiyet alarak üst sıralara olan yükselişini devam ettirmek istiyor. Gaziantep FK ise son hafta aldığı mağlubiyetin ardından alt sıralara düşmesini telafi etmeyi hedefliyor.

Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından ise Beşiktaş - Gaziantep maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Beşiktaş Park'ta 8 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Gaziantep FK maçının henüz biletleri satışa çıkmadı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından karşılaşmaların biletleri 3-4 gün önceden satışa çıkarılıyor. Bu kapsamda Beşiktaş - Gaziantep FK maçının biletlerinin 4 Aralık 2025 Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçının bilet satış duyurusu henüz yapılmadığı için fiyatları da belli olmadı. Siyah-beyazlıların en son kendi evinde oynadığı Samsunspor maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu: