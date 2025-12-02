Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Gaziantep maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 8 Aralık Pazartesi günü oynanacak

Beşiktaş Süper Lig'in 15. haftası kapsamında Gaziantep'i evinde ağırlayacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş - Gaziantep maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak edilmeye başlandı. 8 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan Beşiktaş - Gaziantep maçının bilet fiyatları da gündemde yer alan konular arasında yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Gaziantep maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 8 Aralık Pazartesi günü oynanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 11:33

'de 15. hafta heyecanı başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında , ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada Beşiktaş galibiyet alarak üst sıralara olan yükselişini devam ettirmek istiyor. Gaziantep FK ise son hafta aldığı mağlubiyetin ardından alt sıralara düşmesini telafi etmeyi hedefliyor.

Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından ise Beşiktaş - Gaziantep maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

Beşiktaş Gaziantep maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 8 Aralık Pazartesi günü oynanacak

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

'ta 8 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Gaziantep FK maçının henüz biletleri satışa çıkmadı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından karşılaşmaların biletleri 3-4 gün önceden satışa çıkarılıyor. Bu kapsamda Beşiktaş - Gaziantep FK maçının biletlerinin 4 Aralık 2025 Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.

Beşiktaş Gaziantep maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 8 Aralık Pazartesi günü oynanacak

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçının bilet satış duyurusu henüz yapılmadığı için fiyatları da belli olmadı. Siyah-beyazlıların en son kendi evinde oynadığı Samsunspor maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu:

  • VIP 100: 17.500 TL
  • VIP 101-126: 15.000 TL
  • 1.Kategori: 4.250 TL
  • 2.Kategori: 3.850 TL
  • 3.Kategori: 3.450 TL
  • 4.Kategori: 3.250 TL
  • 5.Kategori: 3.000 TL
  • 6.Kategori: 2.750 TL
  • Doğu Üst: 3.000 TL
  • 7.Kategori: 1.150 TL
  • 8.Kategori: 975 TL
ETİKETLER
#beşiktaş
#süper lig
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
#Beşiktaş Park
#Maç Bileti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.