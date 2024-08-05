Beşiktaş, geçen sezon Konferans Ligi grubunda Lugano ile karşılaşmıştı

05 Ağustos 2024 14:31 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:35

Avrupa Ligi'nde çekilen kura sonrasında BJK'nin muhtemel rakibi netleşti. Partizan - FC Lugano maçının galibi ile eşleşecek olan Beşiktaş'ın Lugano ile yaptığı maçlar merak edilirken kaç kaç bittiği de araştırılıyor.

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇLARI KAÇ KAÇ BİTTİ, KİM KAZANDI?

BJK, Parzitan ile 4 kez karşılaşırken 3 maçı kazandı ve 1 kez berabere kalırken Lugano takımı ile Konferans Ligi grubunda karşılaşmıştı.

Deplasmanda 2-0 kazanırken evindeki karşılaşmada 3-2 mağlup oldu.

BJK RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

Avrupa Ligi'nde çekilen kura sonrasında Beşiktaş'ın rakibi de belli oldu. Siyah beyazlıların rakibi Partizan - FC Lugano mücadelesinin kazananı olacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ

Galatasaray ile Young Boys eşleşirken Fenerbahçe, Lille'i mağlup etmesi halinde Slavia Prag-Union SG maçının galibi ile eşleşecek.