Beşiktaş Göztepe maç kadrosu, muhtemel 11! Beşiktaş'ta 1, Göztepe'de 3 futbolcu karşılaşmada yok

Beşiktaş Göztepe maç kadrosu, muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçları kapsamında bugün Beşiktaş evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Saat 20.00'de yayınlanacak olan kritik mücadelenin beIN Sports ekranlarından yayınlanacağı duyuruldu. Ligde 5. sırada yer alan Beşiktaş bu sezon oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 40 puan toplayan siyah-beyazlılar karşılaşmadan galibiyet alarak 4. sıraya yükselmek istiyor. Göztepe ise bu sezon 22 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 41 puan toplayan İzmir ekibi karşılaşmadan galibiyet alarak 4. sıradaki yerini korumayı hedefliyor. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş - Göztepe maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde El Bilal Toure'nin sakatlığı bulunuyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiği duyurulmuştu. Tedavisi devam eden El Bilal Toure, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Göztepe'de ise Efkan Bekiroğlu, İsmail Köybaşı ve Jeferson geçirdikleri sakatlıklar nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MUHTEMEL 11

Beşiktaş - Göztepe karşılaşmasının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Beşiktaş: Ersin, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Wilfried Ndidi, Vaclac Cerny, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Hyeon-Gyu Oh

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Juan, Janderson

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE İSTATİSTİKLERİ, TÜM MAÇLAR

Beşiktaş ile Göztepe tarihleri boyunca toplam 70 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 35'inde siyah-beyazlılar, 14'ünde ise Göztepe galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 21 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Beşiktaş bu maçlarda 112 kere fileleri havalandırırken, Göztepe ise 72 gol attı. Son oynanan 5 mücadelede ise 3 galibiyet ile Göztepe'nin üstünlüğü bulunuyor.