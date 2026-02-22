Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Göztepe maç kadrosu, muhtemel 11! Beşiktaş'ta 1, Göztepe'de 3 futbolcu karşılaşmada yok

Beşiktaş Göztepe maç kadrosu, muhtemel 11'leri karşılaşmaya saatler kala gündeme geldi. Trendyol Süper Lig'in 23. haftası kapsamında Beşiktaş, Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa, Göztepe'yi geçerek 4. sıraya yükselecek. Göztepe galibiyet alması durumunda ise sıralamasını koruyacak. Karşılaşma öncesinde iki takımda da eksiklikler bulunuyor. Beşiktaş'ta 1 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecekken, Göztepe'de de 3 eksik bulunuyor. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Göztepe maç kadrosu, muhtemel 11'leri, sakat ve cezalı oyuncular merak ediliyor. İşte Beşiktaş - Göztepe muhtemel ilk 11'leri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Göztepe maç kadrosu, muhtemel 11! Beşiktaş'ta 1, Göztepe'de 3 futbolcu karşılaşmada yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 17:00

Beşiktaş Göztepe maç kadrosu, 'leri taraftarlar tarafından araştırılıyor. 'de 23. hafta maçları kapsamında bugün Beşiktaş evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Saat 20.00'de yayınlanacak olan kritik mücadelenin beIN Sports ekranlarından yayınlanacağı duyuruldu. Ligde 5. sırada yer alan Beşiktaş bu sezon oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 40 puan toplayan siyah-beyazlılar karşılaşmadan galibiyet alarak 4. sıraya yükselmek istiyor. Göztepe ise bu sezon 22 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 41 puan toplayan İzmir ekibi karşılaşmadan galibiyet alarak 4. sıradaki yerini korumayı hedefliyor. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş - Göztepe maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

Beşiktaş Göztepe maç kadrosu, muhtemel 11! Beşiktaş'ta 1, Göztepe'de 3 futbolcu karşılaşmada yok

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde El Bilal Toure'nin sakatlığı bulunuyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiği duyurulmuştu. Tedavisi devam eden El Bilal Toure, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Göztepe'de ise Efkan Bekiroğlu, İsmail Köybaşı ve Jeferson geçirdikleri sakatlıklar nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

Beşiktaş Göztepe maç kadrosu, muhtemel 11! Beşiktaş'ta 1, Göztepe'de 3 futbolcu karşılaşmada yok

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MUHTEMEL 11

Beşiktaş - Göztepe karşılaşmasının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Beşiktaş: Ersin, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Wilfried Ndidi, Vaclac Cerny, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Hyeon-Gyu Oh

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Juan, Janderson

Beşiktaş Göztepe maç kadrosu, muhtemel 11! Beşiktaş'ta 1, Göztepe'de 3 futbolcu karşılaşmada yok

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE İSTATİSTİKLERİ, TÜM MAÇLAR

Beşiktaş ile Göztepe tarihleri boyunca toplam 70 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 35'inde siyah-beyazlılar, 14'ünde ise Göztepe galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 21 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Beşiktaş bu maçlarda 112 kere fileleri havalandırırken, Göztepe ise 72 gol attı. Son oynanan 5 mücadelede ise 3 galibiyet ile Göztepe'nin üstünlüğü bulunuyor.

ETİKETLER
#Futbol
#trendyol süper lig
#Muhtemel 11
#Beşiktaş Göztepe Maç Kadrosu
#Maç Istatistikleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.