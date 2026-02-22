Beşiktaş Göztepe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya dakikalar kaldı

Kategoriler
Beşiktaş - Göztepe maçının canlı yayıncısı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleriyle birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın karşılaşmaları kapsamında bugün Beşiktaş, Göztepe'yi evinde ağırlayacak. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmadan 3-0 mağlubiyet ile ayrılan siyah-beyazlılar kesin bir galibiyet hedefliyor. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Göztepe maçı canlı izle nereden, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Beşiktaş - Göztepe maçının canlı yayınlanacağı kanallar...
Beşiktaş - Göztepe maçı canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Aboneliği olan taraftarlar karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler. Bu sezon Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 40 puan toplayan siyah-beyazlılar karşılaşmadan galibiyet alarak ligde 4. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Göztepe ise bu sezon geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansı devam ettirerek 22 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Göztepe maçı canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından izlenebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre ise karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını ise Murat Altan ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Yusuf Ziya gündüz yer alırken, VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Göztepe maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan son 5 maçta 3 galibiyet ile İzmir ekibinin üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:
19 Eylül 2025 | Göztepe 3:0 Beşiktaş
19 Nisan 2026 | Göztepe 1:1 Beşiktaş
3 Nisan 2025 (Ziraat Türkiye Kupası) | Beşiktaş 1:3 Göztepe
24 Kasım 2024 | Beşiktaş 2:4 Göztepe
15 Mayıs 2022 | Göztepe 0:2 Beşiktaş