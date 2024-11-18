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Beşiktaş - Göztepe maçının biletleri satışa çıktı! Ne kadar?

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
18 Kasım 2024 10:19 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:20
Beşiktaş - Göztepe maçının biletleri satışa çıktı! Ne kadar?

Süper Lig'de 24 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Göztepe karşılaşmasına kısa süre kaldı. Bugün maç biletlerinin satışa çıkmasıyla beraber fiyatları da gündeme geldi. Stadyuma binlerce taraftarın akın etmesi bekleniyor.

24 Kasım günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan BJK - Göztepe karşılaşmasına kısa süre kala taraftarlar maç biletlerinin satışa çıkacağı tarihi bekliyordu.

Bugün satışa çıkmasının ardından maçın bilet fiyatları da netleşti.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri bugün 10.00'da satışa çıktı. 162 ve 152 numaralı locada bulunan koltukların satışı yapılacağı belirtildi.

Beşiktaş - Göztepe maçının biletleri satışa çıktı! Ne kadar? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Karşılaşmanın biletleri Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi’nden veya Passolig internet sitesinden alınabilecek. BJK maçının biletlerinin fiyatları şöyle:

Loca 162: 22.000 TL

Loca 152: 19.000 TL

VIP 100:16.000 TL

VIP 101-126: 14.000 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 4.750 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 4.000 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 3.750 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 3.500 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 3.200 TL

Beşiktaş - Göztepe maçının biletleri satışa çıktı! Ne kadar? - 2. Resim

Batı Üst 429-402 Blok: 3.000 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 2.800 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 2.600 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 1.575 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 975 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 950 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 950 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 900 TL

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Kaynak: TGRT Haber

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