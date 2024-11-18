Beşiktaş - Göztepe maçının biletleri satışa çıktı! Ne kadar?
Süper Lig'de 24 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Göztepe karşılaşmasına kısa süre kaldı. Bugün maç biletlerinin satışa çıkmasıyla beraber fiyatları da gündeme geldi. Stadyuma binlerce taraftarın akın etmesi bekleniyor.
24 Kasım günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan BJK - Göztepe karşılaşmasına kısa süre kala taraftarlar maç biletlerinin satışa çıkacağı tarihi bekliyordu.
Bugün satışa çıkmasının ardından maçın bilet fiyatları da netleşti.
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri bugün 10.00'da satışa çıktı. 162 ve 152 numaralı locada bulunan koltukların satışı yapılacağı belirtildi.
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Karşılaşmanın biletleri Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi’nden veya Passolig internet sitesinden alınabilecek. BJK maçının biletlerinin fiyatları şöyle:
Loca 162: 22.000 TL
Loca 152: 19.000 TL
VIP 100:16.000 TL
VIP 101-126: 14.000 TL
Batı Alt 102-125 Blok: 4.750 TL
Doğu Alt 115-116 Blok: 4.000 TL
Batı Alt 103-124 Blok: 3.750 TL
Batı Üst 430-401 Blok: 3.500 TL
Doğu Alt 114-117 Blok: 3.200 TL
Batı Üst 429-402 Blok: 3.000 TL
Doğu Alt 113-118 Blok: 2.800 TL
Batı Üst 428-403 Blok: 2.600 TL
Doğu Üst Tüm Bloklar: 1.575 TL
Güney Alt Tüm Bloklar: 975 TL
Güney Üst Tüm Bloklar: 950 TL
Kuzey Alt Tüm Bloklar: 950 TL
Kuzey Üst Tüm Bloklar: 900 TL