Beşiktaş Gran Canaria maçı kaç kaç bitti?

13 Kasım 2024 22:55 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 23:12

EuroCup'ın 8. haftasında kendi evinde Gran Canaria'yı ağırlayan Beşiktaş müsabakadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş Gran Canaria maçı skoru araştırma konusu oldu.

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EuroCup'ın 8. haftasında Beşiktaş, kendi evinde konuk ettiği İspanyol ekibi Gran Canaria'ya yenildi.

BEŞİKTAŞ GRAN CANARİA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Geçtiğimiz hafta Galatasray'a mağlup olan ekip, EuroCup'ta Gran Canaria karşısında da istediğini alamadı.

Siyah-beyazlıların EuroCup'ta 4. yenilgisini yaşadığı karşılaşma 76-74 bitti.

BEŞİKTAŞ GRAN CANARİA MAÇI ÖZETİ

Mücadelenin ilk yarısı 38-33 Gran Canaria üstünlüğü ile biterken Beşiktaş ikinci yarıda maçı domine etti ve 3. periyodu 57-53 üstün kapatmayı başardı.

Ancak 4 oyuncunun çift hanelere ulaştığı Gran Canaria karşılaşmayı 76-74 kazanmayı başardı.

Siyah-beyazlılarda Jonah Methews 19, Derek Needham 18 sayı ile takımın en çok sayı atan isimleri oldu.