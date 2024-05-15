Beşiktaş - Hatayspor maçı 18 Mayıs Cumartesi 19.00'da oynanacak

15 May 2024 20:04 - Güncelleme : 15 May 2024 20:08

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında merakla beklenen Beşiktaş - Hatayspor maçı için geri sayım başladı.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor’u konuk edecek.

Bu önemli karşılaşma, ligin son haftalarına girilirken iki takım için de büyük önem taşıyor.

Beşiktaş - Hatayspor 18 Mayıs 2024 maçı detayları şu şekilde:

Tarih: 18 Mayıs 2024, Cumartesi

18 Mayıs 2024, Cumartesi Saat: 19.00

19.00 Stadyum: Vodafone Park