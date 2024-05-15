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Beşiktaş - Hatayspor maçı 18 Mayıs Cumartesi 19.00'da oynanacak

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
15 May 2024 20:04 - Güncelleme : 15 May 2024 20:08
Beşiktaş - Hatayspor maçı 18 Mayıs Cumartesi 19.00&#039;da oynanacak

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Hatayspor maçı nerede oynanacak? Yapılacak maç hakkında detaylar haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında merakla beklenen Beşiktaş - Hatayspor maçı için geri sayım başladı.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor’u konuk edecek.

Bu önemli karşılaşma, ligin son haftalarına girilirken iki takım için de büyük önem taşıyor.

Beşiktaş - Hatayspor maçı 18 Mayıs Cumartesi 19.00'da oynanacak - 1. Resim

Beşiktaş - Hatayspor 18 Mayıs 2024 maçı detayları şu şekilde:

  • Tarih: 18 Mayıs 2024, Cumartesi
  • Saat: 19.00
  • Stadyum: Vodafone Park

Kaynak: TGRT Haber
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