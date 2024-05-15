Beşiktaş - Hatayspor maçı 18 Mayıs Cumartesi 19.00'da oynanacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
15 May 2024 20:04 - Güncelleme : 15 May 2024 20:08
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Hatayspor maçı nerede oynanacak? Yapılacak maç hakkında detaylar haberimizde...
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında merakla beklenen Beşiktaş - Hatayspor maçı için geri sayım başladı.
Siyah-beyazlılar, Hatayspor’u konuk edecek.
Bu önemli karşılaşma, ligin son haftalarına girilirken iki takım için de büyük önem taşıyor.
Beşiktaş - Hatayspor 18 Mayıs 2024 maçı detayları şu şekilde:
- Tarih: 18 Mayıs 2024, Cumartesi
- Saat: 19.00
- Stadyum: Vodafone Park
Kaynak: TGRT Haber