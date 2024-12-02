Beşiktaş Hatayspor maçında kimler eksik? Muhtemel ilk 11 kadrosu belli oldu

02 Aralık 2024 10:57 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 11:03

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ederken Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Taraftarın merakla beklediği karşılaşmada sakat ve cezalı olan futbolcular da gündeme geldi. Beşiktaş, kamp maç kadrosunu duyurmuştu.

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Süper Lig'de karşılaşmalar devam ederken BJK - Hatayspor​ müsabakasında eksik olan oyuncular merak edildi.

Siyah beyazlı ekip kamp kadrosunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

BEŞİKTAŞ​ - HATAYSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

2 Aralık akşamı oynanacak olan Hatayspor müsabakasında Felix Uduokhai​, Gabriel Paulista​, Ernest Muçi ve Necip Uysal sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek.

Kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Almoatasem Al Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zainutdinov, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bu akşam oynanacak olan müsabakanın kadrosu henüz belli olmazken muhtemel 11 şöyle:

Hatayspor: Erce, Kilama, Calvo, Recep, Cemali, Görkem, Abdülkadir, Diack, Bagmboye, Strandberg, Fernandes

Beşiktaş: Mert, Svensson, Talha, Emirhan, Masuaku, Rashica, Salih, Gedson, Rafa Silva, Semih, Immobile.

GABRİEL PAULİSTA, ERNEST MUÇİ VE NECİP UYSAL BU AKŞAM OYNAYACAK MI?

Ligde bu akşam oynanacak olan karşılaşmada Felix Uduokhai, Gabriel Paulista, Ernest Muçi ve Necip Uysal sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan karşılaşma 2 Aralık günü 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV ekranlarından izleyebilecek.